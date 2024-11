ORTONA MIA E' IN ARRIVO LA NUOVA TAC

Cari concittadini nel nostro Ospedale stanno per iniziare i lavori per accogliere e sistemare una nuova TAC nel reparto di Radiologia.

Questo rappresenta un altro piccolo traguardo raggiunto per migliorare il "Bernabeo" quale Ospedale di Base.

ORTONA MIA TI ABBRACCIO

Franco Vanni