Dai lettori: Disagi a C.da Villa Torre - Ortona: una famiglia senza acqua da giovedì 17 ottobre

C.da Villa Torre di Ortona una famiglia senza acqua da giovedì 17 ottobre 2024

A denunciare il fatto è proprio Tatone Massimo, componente del nucleo familiare in questione, che dalla giornata di giovedì 17 ottobre si è ritrovato senza acqua, una situazione che ha creato molta difficoltà.

Le dichiarazioni di Massimo Tatone:

Tutti i giorni abbiamo contattato il pronto intervento SASI che risponde dal nord Italia, anche loro stessi sono increduli, e ci dicono sempre "contattiamo il tecnico e vi facciamo contattare", ma non abbiamo mai avuto nessun riscontro.

Nella giornata di domenica 20/10/2024 ci arriva a casa un autobotte della sasi senza che ne avessimo fatto richiesta, proprio perché non abbiamo un posto per installare l’autoclave; ma ricontattando il pronto intervento, in effetti, non c’era nessuna richiesta da parte nostra di autobotte.

Tutti i giorni devo recarmi presso una fontana pubblica per riempire le manichette.

In queste circostanze si crea anche una situazione igienica sanitaria pessima e un forte disagio.

Al presidente BASTEREBBE, che disse in consiglio comunale a Lanciano “se c’è qualcuno più bravo di me, io me ne vado da subito”, gli direi "NO, LEI SE NE DEVE ANDARE IMMEDIATAMENTE e chiedere scusa a tutti i contribuenti. SIAMO STANCHI..."