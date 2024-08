Dai lettori: Quale futuro per Ortona? Lavori pubblici e manutenzione del territorio.

QUALE FUTURO PER ORTONA?

Lavori pubblici e manutenzione del territorio.



In tutte le città ed i paesi ci sono delle criticità e dei problemi da risolvere.

In tutte le frazioni e le contrade ci sono strade da riparare, aree pubbliche da manutenere e situazioni di qualunque genere da migliorare di cui i cittadini sovente si lamentano con l'amministrazione comunale. È tutto normale, ogni comune ha le sue croci!!!

Ma non tutti i cittadini che si lamentano poi realmente si attivano per migliorare la "cosa pubblica". E non tutti quelli che si attivano lo fanno esclusivamente per il bene della collettività, ossia fuori dalle campagne elettorali!!!

Non è così per l'Avv. Domenico Barbone Paolini, che da più di dieci anni si è sempre attivato per migliorare la contrada in cui abita (Contrada Foro) e le frazioni limitrofe a nord di Ortona (Postilli, Lazzaretto, Savini ed Arielli), senza mai proporre una sua candidatura.

Chiamato dai cittadini delle suddette frazioni per cercare di risolvere i problemi presenti sul territorio, è stato spesso nominato quale portavoce della collettività per interloquire con l'amministrazione comunale di Ortona al fine di evidenziare le criticità e sollecitare gli organi comunali preposti ad un tempestivo intervento.

Difatti risale al 26 giugno 2015 una delle prime istanze depositate all'ufficio protocollo del Comune di Ortona dall'Avv. Barbone Paolini, con la sottoscrizione di 120 residenti della Contrada Foro, per richiedere la realizzazione delle strisce pedonali lungo la SS 16 Adriatica, strada a scorrimento (molto) veloce che troppo spesso è protagonista di brutti incidenti, visto che percorre una zona densamente popolata con frequente attraversamento pedonale, specialmente in estate per andare sulla spiaggia.

Dopo diverse istanze e solleciti da parte dell'Avv. Barbone Paolini (finanche parlare con gli Assessori ed il Sindaco in persona), finalmente sono stati inviati gli operai dell'ANAS per realizzare delle strisce pedonali in otto punti diversi lungo tutta la SS Adriatica 16 di Contrada Foro, dalla Stazione di Tollo fino al ponte del Fiume Foro.

Sulla sicurezza e viabilità della strada Postilli-Riccio, risalgono sempre al 2015 le richieste inviate al Comune di Ortona dall'Avv. Domenico Barbone Paolini e firmate da circa 50 residenti della Contrada Foro, che hanno prodotto una serie di riscontri da parte del Comune alle istanze protocollate nelle date 06 luglio 2015 e 06 e 09 novembre 2015, ma che purtroppo ancora oggi non hanno raggiunto nessun risultato!!!

Sempre l'Avv. Barbone Paolini, in data 15 ottobre 2015, veniva delegato dagli abitanti della Contrada Arielli per richiedere formalmente all'amministrazione comunale il rifacimento del tratto stradale di Contrada Feudo.

Stessa cosa per le istanze presentate al Comune di Ortona il 13 aprile 2017 ed il 31 ottobre 2017 per il ripristino della pubblica illuminazione stradale, rispettivamente nelle frazioni di Lazzaretto e Foro di Ortona.

Risale al 28 settembre 2015 invece, una richiesta protocollata dall'Avv. Barbone Paolini e sottoscritta da più di 40 cittadini, per richiedere un incontro con i rappresentanti comunali per ottenere il prosieguo dei lavori della condotta per l'utenza domestica del metano in Contrada Foro. Richiesta che, per fortuna, è andata a buon fine qualche anno dopo!!!

In Contrada Lazzaretto, con un'istanza protocollata il 10 novembre 2015 dall'Avv. Barbone Paolini con allegate più di 80 firme dei residenti, si richiedeva al Comune di Ortona la realizzazione di un parco giochi.

Opera questa che, grazie alla suddetta richiesta depositata dall'Avv. Barbone Paolini su richiesta dei residenti di Contrada Lazzaretto, è stata successivamente realizzata dal Comune di Ortona (di fianco l'attuale Ristorante Tre Rose), ma che a tutt'oggi però presenta ancora delle criticità. Infatti questo parco giochi non viene sufficientemente manutenuto ed i residenti della Contrada Lazzaretto lamentano anche la mancanza di alberi che possano fornire un po' di ombra ai bambini che giocano all'interno (v. foto).



Tutte queste attività sostenute dall'Avv. Barbone Paolini, i residenti delle Contrade Foro, Postilli, Lazzaretto ed Arielli, lo ricordano benissimo ancora adesso!!!

Purtroppo molti dei problemi segnalati su impulso dei cittadini delle Contrade non hanno avuto un riscontro positivo. Ma l'attività di segnalazione ed impulso di un normale cittadino, qual'é l'Avv. Barbone Paolini, non potrà mai essere sufficiente ad ottenere la manutenzione di opere già esistenti o la realizzazione di nuove opere pubbliche utili alla collettività, se da parte dell'amministrazione comunale non c'è qualcuno che raccolga tali indicazioni.

Come accade per esempio oggi, per la richiesta di pulizia del sottopasso ferroviario di Contrada Foro e la riparazione della condotta per lo sversamento dell'acqua (già segnalata numerose volte dagli stessi residenti), che per via del fango accumulato dall'acqua che fuoriuscendo continuamente forma delle pozze stagnanti e maleodoranti piene di insetti e della sporcizia accumulata, non è più tollerabile, soprattutto per la presenza di abitazioni, stabilimenti balneari (Punto Verde e Cambusiere) e dell'intenso flusso di turisti che in questo periodo percorre il suddetto sottopasso ferroviario (v. foto).

Pertanto l'Avv. Domenico Barbone Paolini, in data 18 agosto 2024, ha inviato via PEC al protocollo del Comune di Ortona una istanza per richiedere la realizzazione dei lavori sopra menzionati, con allegate più di 140 firme dei residenti e dei turisti che frequentano la spiaggia di Contrada Foro. Tali firmatari dell'istanza hanno delegato come rappresentante lo stesso Avv. Barbone Paolini per richiedere le informazioni attinenti ai citati lavori pubblici ed, eventualmente, incontrare nuovamente il Commissario Prefettizio per i chiarimenti sull'opera da realizzare.

Si spera in un pronto e sollecito intervento, che sicuramente il Comune di Ortona non tarderà a riscontrare, diretto a tutelare l'ambiente della Contrada e migliorare la viabilità di residenti e turisti.



Firmato Avv. Domenico Barbone Paolini