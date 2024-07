Dai lettori: Quale futuro per le frazioni di Ortona?

QUALE FUTURO PER LE FRAZIONI DI ORTONA? Contrada FORO prevenzione e sicurezza sugli incendi.



Membri del gruppo Facebook "ORTONA Foro - Postilli - Lazzaretto - Savini" (creato dall'Avv. Domenico Barbone Paolini) e proprietari di terreni in Contrada Foro, hanno segnalato ed inviato foto e video di ciò che è accaduto la notte tra lunedì 1 e martedì 2 luglio in prossimità della foce del fiume Foro.



Come si vede è scoppiato un incendio (v. foto), in cui sono intervenuti i soccorsi, causato dalle sterpaglie accumulate nelle retrovie della spiaggia, affianco alle strutture estive ad un passo dalla strada Postilli-Riccio.

E non è un caso episodico in quanto accade spesso durante l'estate.

L'Avv. Domenico Barbone Paolini, da sempre residente in Contrada Foro e sensibile alle problematiche della sua frazione, ritiene di non sottovalutare questi accadimenti che, seppur fortunatamente di piccola entità come in questo caso, possono provocare incendi di elevate proporzioni visto che nei terreni situati lungo la Via Torre Foro vi è erba alta e secca, ma soprattutto a causa delle sterpaglie accumulate nelle retrovie della spiaggia.

Oltretutto, continua l'Avv. Barbone Paolini, proprio a ridosso di questi accumuli di sterpaglia, ci sono i fabbricati estivi che in gran parte sono costruiti in materiale altamente infiammabile, quale legno, compensato oppure lastre di cartone compresso.

Anche se i casi di autocombustione sono rarissimi o addirittura impossibili, questi accumuli di sterpaglia sulla spiaggia sicuramente favoriscono lo svilupparsi gli incendi accidentali o, peggio ancora, dolosi di qualche malintenzionato che può agire indisturbato di notte sulla spiaggia vista la mancanza totale di illuminazione.

A tutto questo, conclude l'Avv. Barbone Paolini, bisogna fare qualcosa per prevenire in quanto Ortona non può permettersi un altro 1° agosto 2021!!!

Con queste alte temperature il pericolo di incendio è costante, certamente un monito deve essere diretto anche ai proprietari di terreni privati che non effettuano lo sfalcio dell'erba, ma anche all'amministrazione comunale che è tenuta ad effettuare una adeguata manutenzione sulle spiagge e sulle porzioni di terreno pubblico per scongiurare qualsiasi pericolo di incendio, soprattutto in estate.

SARÀ IL CASO DI ADOTTARE OPPORTUNE PRECAUZIONI???



Firmato Avv. Domenico Barbone Paolini