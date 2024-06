QUALE FUTURO PER LE FRAZIONI DI ORTONA?

Lungo la Postilli-Riccio in Contrada Foro, poco distante dagli stabilimenti balneari Punto Verde ed Il Cambusiere, vi è questo edificio scolastico abbandonato da più di 30 anni. Quella che una volta era una scuola elementare con un bel giardino antistante, che all'occorrenza fungeva anche da sede elettorale per le votazioni, oggi è un rudere decadente, sede di topi e animali selvatici, pericolante e pericoloso, situato proprio in mezzo alle villette sul mare della Postilli-Riccio, alle spalle del bellissimo stabilimento balneare Baia Cattleya.

Non è certamente un bel vedere questo che si presenta per chi percorre la Via Torre Foro e per i residenti della Contrada. E peggio ancora per i turisti che in estate vogliono recarsi in questi stabilimenti balneari.

L'Avv. Domenico Barbone Paolini, residente in Frazione Foro e sempre sensibile alle problematiche della sua Contrada, ritiene auspicabile un intervento immediato del Comune di Ortona che possa riqualificare tale edificio per trasformarlo magari in centro ricreativo per ragazzi e/o anziani (mai esistito in questa zona) che all'occorrenza possa risultare utile anche come sede elettorale per la circoscrizione n. 13.

Per la realizzazione di quest'opera, continua l'Avv. Barbone Paolini, si potrebbe usufruire dei fondi del PNNR, all'esito di una moderna progettazione, come d'altronde assegnato agli altri Comuni per la realizzazione e ristrutturazione delle opere pubbliche utili per la collettività del proprio territorio.