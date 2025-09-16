'Giornata Mondiale per il Cuore', un francobollo in memoria di Lorenzo Greco

Poste Italiane comunica che oggi 15 settembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” per la Giornata Mondiale per il Cuore dedicato a Lorenzo Greco, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Matías Hermo.

La vignetta raffigura, circondato da cuori e farfalle, un ritratto di Lorenzo Greco, un bambino che, nel 2014, a soli 12 anni perse la vita per un arresto cardiaco a scuola. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo della Giornata mondiale per il cuore e, a destra, è riportata la denominazione dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, nata in memoria con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani sull’importanza dei corretti stili di vita per prevenire l’insorgenza delle malattie cardiovascolari, tra le principali causa di morte al mondo, e per diffondere l’insegnamento della rianimazione cardio polmonare e l’uso del defibrillatore.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Torino.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it



