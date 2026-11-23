L’Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara si conferma ai vertici della ricerca scientifica internazionale, figurando nuovamente nella prestigiosa graduatoria Highly Cited Researchers 2026 elaborata dall’Institute for Scientific Information (ISI) di Clarivate, sulla base dei dati della Web of Science Core Collection.

Il riconoscimento attesta l’elevato impatto scientifico della produzione accademica della “d’Annunzio” in ambito economico e manageriale. Infatti, su una platea di oltre 9 milioni di accademici analizzati a livello globale, attraverso 22 aree del sapere, da cui emergono 6.802 ricercatori selezionati in 62 Paesi, soltanto 81 studiosi nel mondo sono stati inseriti nella macroarea Economics and Business.

A rappresentare la “d’Annunzio” in questo ristretto gruppo di eccellenze internazionali è il Professor Alfredo De Massis, Docente di Economia e Gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia aziendale.

La selezione Highly Cited Researchers individua ogni anno gli studiosi le cui pubblicazioni scientifiche, nell’arco degli ultimi undici anni (2015-2025), rientrano nell’1% più citato al mondo per campo disciplinare e anno di pubblicazione, pari a circa un ricercatore su mille della comunità accademica globale, affiancando agli indicatori bibliometrici una rigorosa valutazione qualitativa sull’integrità e sull’impatto della ricerca.

"Sono particolarmente onorato di questo riconoscimento - dichiara il Professor Alfredo De Massis - La ricerca in ambito economico e manageriale ha oggi una responsabilità importante: contribuire a generare in modo rigoroso nuova conoscenza che permetta di comprendere e affrontare le grandi trasformazioni che interessano le imprese, le famiglie imprenditoriali e i sistemi economici a livello globale. Sono inoltre lieto che questo riconoscimento contribuisca a dare visibilità internazionale all'Università "Gabriele d'Annunzio", un Ateneo nel quale la qualità della ricerca e l'apertura al confronto scientifico internazionale saranno sempre più cruciali”.

“Questo risultato - sottolinea il Magnifico Rettore della “d’Annunzio”, Professor Liborio Stuppia - conferma la solidità e la competitività della ricerca scientifica espressa dal nostro Ateneo sui più autorevoli palcoscenici globali. Essere presenti nell’élite mondiale di Clarivate in un ambito strategico come quello economico e manageriale rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità accademica e si inserisce in un percorso di crescita ormai strutturale, testimoniato negli ultimi mesi anche dal balzo di sei posizioni nella Classifica Censis, che ci ha portato nell’ottava posizione tra i grandi Atenei statali italiani, e dalla scalata di ben duecento posizioni nel Times Higher Education World University Rankings 2027.

È la dimostrazione concreta - conclude il Rettore Stuppia - che investire sulla qualità della produzione scientifica, sull’internazionalizzazione e sulla valorizzazione dei talenti consente alla "d'Annunzio" di competere alla pari con le principali istituzioni universitarie internazionali”.