Venerdì 20 novembre, alle ore 16:00, nell’Auditorium Di Marzio, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara inaugura la Biblioteca dei bambini e dei ragazzi di Palazzo de’ Mayo.

Alla inaugurazione interverranno il Magnifico Rettore della “d’Annunzio”, Professor Liborio Stuppia, il Sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, la Professoressa Ilaria Filograsso, docente di Storia della Pedagogia e dell’Eduicazione presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali della “d’Annunzio” e referente del progetto di riapertura della Biblioteca di Palazzo de Mayo, Dimitri Bosi, presidente di AIB Abruzzo, Milena Tancredi, del Coordinamento nazionale “Nati per Leggere”, e Paola Di Renzo, Presidente di BIBLIARS.

Gli spazi della biblioteca ospiteranno inoltre due laboratori condotti dall’illustratrice Alessia Roselli. Con la riapertura, torna a vivere uno spazio che in passato aveva ospitato la sezione didattica e laboratoriale della Biblioteca d’Arte “Camillo Mezzanotte”.

La “d’Annunzio” ne ha ripensato funzioni e servizi, ampliando il patrimonio librario e progettando un luogo aperto alla cittadinanza, alle famiglie e alle scuole. La biblioteca nasce con una vocazione partecipativa: un presidio culturale accessibile, costruito insieme alla comunità e attento ai bisogni dei suoi diversi lettori. Specializzata nei campi dell’arte e della scienza, la raccolta comprende libri e albi illustrati per un pubblico che va dalla prima infanzia alla scuola secondaria. Particolare attenzione è riservata ai libri accessibili e inclusivi, con una sezione dedicata agli albi ad alta leggibilità, ai libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e ai libri tattili illustrati. L’apertura sarà accompagnata da un programma di iniziative promosso dal Centro di Ateneo Multidisciplinare per l’Alta Formazione degli Insegnanti (C.A.M.A.F.I.), in collaborazione con le associazioni e gli istituti scolastici aderenti alla rete del Patto Comunale per la Lettura di Chieti.

“Il Patto per la Lettura e il progetto Chieti tra le pagine, finanziato dal CEPELL, - spiega la Professoressa Ilaria Filograsso, Direttrice del C.A.M.A.F.I. e referente del progetto - hanno permesso all’Università “Gabriele d’0Annunzio” di contribuire al consolidamento di una rete attiva di associazioni, enti, scuole e biblioteche impegnata nella promozione della cultura del libro. Questa rete partecipa concretamente all’avvio delle attività della Biblioteca dei bambini e dei ragazzi. Il nostro obiettivo – sottolinea la Professoressa Filograsso - è rendere il patrimonio librario fruibile da un pubblico ampio di bambine e bambini e promuovere la lettura come forma di partecipazione sociale. Vogliamo coinvolgere lettrici e lettori diversi - conclude la Professoressa Ilaria Filograsso - nella co-progettazione delle attività, ascoltandone bisogni e valorizzandone le risorse”.