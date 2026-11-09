Fari puntati sul volume 'Giornate di Studi Musicali Abruzzesi'

Domenica 15 novembre 2026, alle ore 18.00, il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà la presentazione degli volume “Giornate di Studi Musicali Abruzzesi” che raccoglie i contributi del convegno «40 anni di ricerca musicale in Abruzzo. Fonti musicali e storiografia, svoltosi a Teramo dal 5 al 7 maggio 2022.

L'incontro, a ingresso gratuito, rientra nel programma della XXV Rassegna Musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto, organizzata dal Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” con la direzione artistica di Luigi Di Tullio.

Il volume, pubblicato dalla Casa Editrice Rocco Carabba e curato da Luigi Di Tullio, Domenico Di Virgilio e Valter Matticoli, conta 682 pagine e raccoglie 42 contributi di 49 studiosi: il più ampio bilancio della ricerca musicale in Abruzzo negli ultimi quarant'anni. Nove saggi sono dedicati alla provincia di Chieti e riguardano Vasto, Lanciano, Casalanguida, Archi, Ortona e Chieti; tra questi, lo studio su Luigi Anelli, poeta, storico e musicista vastese.

L'evento valorizza il patrimonio storico-musicale abruzzese, offrendo a cittadini e studiosi uno sguardo inedito sulle sue tradizioni e sui suoi protagonisti. Quest'opera rappresenta così un punto di riferimento per la storiografia musicale regionale, capace di documentare l'evoluzione artistica del territorio.

La serata si aprirà con i saluti di Francesco Menna, sindaco di Vasto, e di Nicola Della Gatta, assessore alla Cultura e Turismo, la presentazione sarà introdotta da Massimo Salcito per Abruzzo Beni Musicali.

La conduzione dell'evento è affidata a Pino Cavuoti, mentre gli interventi saranno coordinati da Gianfranco Miscia. Ad accompagnare la serata saranno gli intermezzi musicali di Benedetta Eleuterio al pianoforte e del baritono Edoardo Ialacci, impegnati nell'esecuzione di alcune pagine di Luigi Anelli.

L'iniziativa si avvale dell’'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e si realizza con il sostegno del Città del Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiC, Polo Culturale della Città del Vasto, Fondazione N.D. Luisa Altruda Muzii,, Abruzzo Beni Musicali, Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Scienze della Comunicazione (UNITE), Casa Editrice Rocco Carabba, ARCA e Feniarco e della rete si sponsor privati.