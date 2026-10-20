Premio Letterario CittÃ  di Quartu Santâ€™Elena, la scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino vince la sezione Narrativa edita con "Scialacca"

La scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino, con il romanzo "Scialacca" edito da Sperling & Kupfer, si aggiudica il primo posto nella quinta edizione del Premio Letterario CittÃ di Quartu Santâ€™Elena per la sezione Narrativa edita. La prestigiosa manifestazione Ã¨ promossa dall'associazione culturale Le Pergamene di Melquiades, presieduta da Danilo MallÃ², con la direzione artistica di Massimo Granchi.

Nato nel 2022, il concorso ha progressivamente ampliato la propria proposta culturale, affermandosi come uno spazio fondamentale di incontro tra scritture differenti, autori affermati ed esordienti. La quinta edizione si svolge con il patrocinio del Comune di Quartu Santâ€™Elena e della Regione Autonoma della Sardegna, oltre al sostegno della Fondazione di Sardegna.

La giuria della sezione Narrativa edita, presieduta dalla scrittrice Rossana Copez e composta da Mauro Pala (Professore ordinario di critica letteraria e letterature comparata allâ€™UniversitÃ di Cagliari), Cristina Batteta (Libreria Mondadori I Mulini), Martino Giordano (Vincitore della IV ed. sez. Narrativa edita), Vito Di Battista (Vincitore III ed. sez. Libro edito) e Francesco De Filippi (Book Blogger), ha decretato la vittoria dell'autrice abruzzese con la seguente motivazione: Â«Il romanzo "Scialacca" si aggiudica il primo posto nella sezione narrativa edita per la straordinaria vivacitÃ narrativa e la profonda sensibilitÃ con cui dipinge un affresco corale ricco di umanitÃ e sfumature emotive. Kristine Maria Rapino orchestra una trama avvolgente e brillante, capace di far convivere con naturalezza ironia, nostalgia e riscatto personale. Un'opera magnetica edita da Sperling & Kupfer, che celebra la forza dei legami e la bellezza dei nuovi inizi, lasciando un'impronta duratura nel cuore del lettoreÂ».