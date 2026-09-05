UniversitÃ  'd'Annunzio', il professor Francesco Berardi nominato membro della Pontificia Academia Latinitatis

Il prof. Francesco Berardi, ordinario di lingua e letteratura latina presso lâ€™UniversitÃ degli studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti, Ã¨ stato nominato membro della Pontificia Academia Latinitatis dal Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin.
Lâ€™Accademia, fondata nel 2012 da Papa Benedetto XVI, riunisce studiosi di tutto il mondo impegnati nella promozione della lingua latina e, in generale, della cultura umanistica.
Il decreto di nomina ad accademico pontificio sarÃ consegnato al prof. Berardi dal Cardinale JosÃ© Tolentino de MendonÃ§a, Prefetto del Dicastero per la Cultura e lâ€™Educazione, durante la cerimonia di cooptazione in occasione della prossima seduta dellâ€™Accademia.