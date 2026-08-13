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Consiglio Direttivo dell'Istituto Storico Italiano per l'EtÃ  Moderna e Contemporanea, nomina per la docente della 'd'Annunzio' Maria Teresa Giusti

redazione
Cultura
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Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato la Professoressa Maria Teresa Giusti, storica contemporanea e docente presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'UniversitÃ  "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, come componente del Consiglio Direttivo e di Consulenza Scientifica dell'Istituto Storico Italiano per l'EtÃ  Moderna e Contemporanea. 

L'Istituto, fondato nel 1934 e con sede in Palazzo Antici Mattei (Roma), la cui storia inizia con Giovanni Gentile come primo commissario straordinario, Ã¨ preposto alla raccolta e pubblicazione del materiale documentario riguardante la storia dell'Italia dal 1500 a oggi. 

La nomina conferisce alla prof.ssa Giusti un incarico quinquennale che la posiziona tra i referenti scientifici di una delle istituzioni storiografiche piÃ¹ significative del panorama italiano. 

Dichiara la prof.ssa Giusti: "Sono davvero onorata di far parte di questo importante istituto e orgogliosa di rappresentare l'UniversitÃ  Gabriele d'Annunzio in una istituzione di tale prestigio a riprova della qualitÃ  scientifica e della statura accademica del nostro Ateneo."

 
 
 


 

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