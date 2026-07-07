'La bambina della minestra. Una storia da Gaza', il romanzo di Mauro Veneziani

Il nuovo romanzo di Mauro Veneziani racconta la guerra attraverso gli occhi di chi non l'ha scelta.

È disponibile dal 12 giugno per Edizioni Mondo Nuovo di Pescara “La bambina della minestra. Una storia da Gaza”, il primo romanzo di Mauro Veneziani, un racconto intenso che porta il lettore dentro una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo attraverso lo sguardo di chi la vive ogni giorno.

La protagonista è Sama, quindici anni. Cammina scalza tra le macerie di Gaza insieme al fratello Adham. Cerca acqua, cerca cibo, cerca un riparo. Per resistere all'orrore conta i morti: è l'unico modo che conosce per non impazzire. Nel suo cammino incontra Fatimah, un'insegnante in fuga, e Hassan, un bambino che ha smesso di parlare. Insieme attraversano la Striscia inseguendo una speranza: raggiungere Rafah, al confine con l'Egitto.

Bombardamenti, ospedali ridotti a tende, famiglie costrette a spostarsi continuamente, centri di distribuzione dove si rischia la vita per una scatola di viveri. Attraverso una narrazione essenziale e profondamente umana, Mauro Veneziani restituisce un volto e una voce a chi spesso rimane nascosto dietro numeri e statistiche.

Il titolo nasce da un video reale: una bambina che ride e danza per la gioia di aver ottenuto una pentola di minestra da portare alla madre. Un'immagine semplice ma potentissima, capace di raccontare meglio di qualsiasi discorso quanto possano cambiare le priorità quando la sopravvivenza diventa l'unico orizzonte possibile.

La bambina della minestra è un romanzo sulla guerra, ma soprattutto sulla dignità, sulla resilienza e sulla capacità umana di conservare una speranza anche nelle condizioni più estreme. Una storia che invita a guardare il conflitto dalla prospettiva delle persone comuni, dei bambini, delle famiglie, di chi non combatte ma subisce ogni conseguenza della guerra.

Il volume è arricchito dalla testimonianza di un'operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, che offre un ulteriore punto di vista sulla realtà e gli orrori della guerra e sul lavoro quotidiano, in condizioni estreme, di assistenza alle popolazioni colpite.

L'autore - Mauro Veneziani è nato a Genova nel 1951. Ha scritto per tutta la vita, dedicandosi negli ultimi anni alla narrativa e alla poesia. Libero professionista, è stato presidente di un Ordine professionale genovese ed è membro di due comitati di redazione di riviste tecniche. È iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Nel 2023 ha pubblicato Nulla di preciso, raccolta di racconti e poesie. La bambina della minestra è il suo primo romanzo. Tra i suoi autori di riferimento figurano Agota Kristof e Cormac McCarthy.