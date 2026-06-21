Premio Macondo, svelati i vincitori della quinta edizione dedicata ai 'Racconti Lampo'

Si Ã¨ conclusa con grande successo la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Macondo per Racconti Lampo, appuntamento che celebra la brevitÃ e la potenza della scrittura, nell'ambito della decima edizione del Macondo Festival di Francavilla al Mare del direttore artistico Peppe Millanta.

L'evento ha visto trionfare tre straordinarie autrici: il primo gradino del podio Ã¨ formato da Francesca Nadalig con il racconto "Istanti cuciti", seguita al secondo posto da Patricia Giovannucci con "Due giorni di inferno" e al terzo posto da Luigia Serafini con "Un giorno alla volta".

La giuria ha voluto premiare l'intensitÃ e l'originalitÃ di queste opere, capaci di racchiudere interi mondi in pochissime righe.

Oltre ai premi principali, la Scuola Macondo di Pescara ha confermato il proprio impegno nel sostenere i nuovi talenti assegnando due importanti borse di studio: i riconoscimenti sono andati a Valentina Dâ€™Ambrosio, autrice di "Distanza dâ€™insicurezza", e a Giovanni Palmitesta per il racconto "La muffa".

La serata della sezione "Evento Speciale" nel festival Ã¨ stata curata da Sara Caramanico, durante la quale le vibranti letture di Stefano Di Caprio e Antonio Ramacciato hanno dato vita e voce ai testi, regalando grandi emozioni al pubblico presente.

Il Macondo Festival Ã¨ un progetto ideato e promosso da Scuola Macondo - l'Officina delle Storie con il Comune di Francavilla al Mare, rappresentato dalla sindaca Luisa Russo e dall'assessora alla Cultura Cristina Rapino. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Abruzzo.