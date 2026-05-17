Premio Nadia De Medio, il 28 maggio la cerimonia della quinta edizione

La cerimonia del Premio Nadia De Medio, giunto alla quinta edizione, si terrà il 28 maggio alle 17 nella Biblioteca Antonio Russo del Museo Michetti di Francavilla al Mare, nell'ambito della rassegna Inbiblioteca. La giuria, presieduta dal critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone (foto) e composta da Luigi Cialfi, presidente del Premio, Sofonia Berardinucci Palestini e Walter Di Laudo, ha stilato la seguente classifica: primo classificato Gabriele Ruggieri; secondo classificato Ireneo G. Recchia; Terza classificata: Franca Mucciante. Menzioni speciali: Francesco Ciccarelli; Concezio Del Principio; Bernardino Dell'Aguzzo, Sabatino Nasuti; Ferdinando Giammarini, Gabriele Spallone.

“La maestra Nadia De Medio - sottolinea Luigi Cialfi - come amabilmente la chiamavano i suoi alunni, è stata una grande maestra di vita, praticando e insegnando loro la generosità vera, quella che rimane nel silenzio di chi la fa e di chi la riceve. Ha insegnato loro ad amare e rispettare le persone più fragili segnate dalla vita. Artista poliedrica, si è dedicata con egual profitto alla pittura, alla scultura e soprattutto alla scrittura, con la pubblicazione di diversi lavori. Avvicinatasi all’Associazione Alento, che io presiedevo, ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarne le qualità umane. È nata così una bellissima amicizia, basata su di una profonda stima reciproca e sulla condivisione di comuni passioni: la poesia in particolare". Il pomeriggio verrà impreziosito dall'inaugurazione della mostra dell'artista russa Daria De Vital.