"Scialacca" sempre più inclusivo: il romanzo di Kristine Maria Rapino approda sulla piattaforma UICI come romanzo parlato

Il panorama letterario si arricchisce di un importante traguardo all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità culturale. Proprio in questi giorni, in cui l'autrice abruzzese si trova al Salone Internazionale del Libro di Torino, il romanzo "Scialacca" di Kristine Maria Rapino, edito da Sperling & Kupfer, è stato ufficialmente inserito sulla piattaforma dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) in formato di romanzo parlato. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai vertici dell'associazione, che hanno manifestato profonda gratitudine e soddisfazione per la disponibilità di un'opera capace di toccare corde emotive così profonde e universali.

"Scialacca" è una storia potente, un viaggio intimo e coraggioso che vede al centro della narrazione anche una ragazza albina che convive con importanti problemi alla vista. Attraverso le vicende di questa protagonista, il romanzo scava nelle radici dell'identità, affrontando con delicatezza e forza i temi del riscatto personale, dei legami familiari e della percezione del mondo. Proprio per la centralità di queste tematiche, il progetto si avvale della preziosa collaborazione con l'associazione Albinit, impegnata in prima linea nella diffusione di informazioni corrette e nella sensibilizzazione sull'albinismo. L'approdo sulla piattaforma UICI acquisisce così un valore ancora più profondo e simbolico, rappresentando un passo fondamentale per abbattere le barriere alla lettura e permettendo anche ai ciechi e agli ipovedenti di immergersi completamente nelle atmosfere e nelle sfide di questa straordinaria opera.

A proposito di questo importante traguardo, l'autrice Kristine Maria Rapino ha espresso la sua profonda commozione: “Sapere che Scialacca è ora accessibile sulla piattaforma UICI mi riempie il cuore di gioia. La letteratura deve essere un luogo senza barriere, un'esperienza democratica e inclusiva. Incontrare i responsabili allo stand e percepire il loro entusiasmo è stato un momento indimenticabile, che dà un significato ancora più profondo al mio lavoro di scrittrice”.

Il viaggio del romanzo, tuttavia, non si ferma qui e si prepara a toccare un altro palcoscenico culturale tra i più prestigiosi d'Italia. Il prossimo 26 maggio, Kristine Maria Rapino sarà infatti nuovamente a Torino per presentare il suo libro nello storico contesto del Circolo dei Lettori. Si tratta di un'opportunità straordinaria, in un tempio della cultura che l'autrice stessa definisce un traguardo quasi inaspettato e un'occasione più unica che rara per condividere la genesi e l'anima di "Scialacca" con una platea di grandi appassionati.