Nasce “UdA University Press”, nuovo progetto editoriale dell’Università 'd’Annunzio'

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara si dota di una nuova e qualificata struttura dedicata alla divulgazione scientifica e culturale.

È la “UdA University Press”, il nuovo progetto editoriale dell’Ateneo dedicato alla valorizzazione e alla diffusione della ricerca scientifica, della cultura e del sapere accademico.

La prima presentazione pubblica di “UdA University Press” avverrà il 18 maggio, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, un contesto internazionale di assoluto prestigio nel quale “UdA University Press” sarà tra i protagonisti dell’evento di lancio di “Le University Press che crescono insieme” una rete di collaborazione con le case editrici delle università di Firenze, Perugia Stranieri e Siena. Sarà il volume “Forme e modelli del contatto tra linguistica, letteratura e cultura”, (a cura di N. Amelii, S. Cabriolu, V. Del Vecchio, M. Marsella, S. Pettine, D. Tenerelli), appena pubblicato nella collana "Arcipelaghi letterari, linguistici e culturali”, a segnare l’ingresso di “UdA University Press” nel sistema dell’editoria accademica universitaria, con un progetto editoriale strutturato, aperto e in dialogo con la comunità scientifica. Nel suo percorso di avvio e sviluppo, “UdA University Press” ha già attivato una collaborazione con “Firenze University Press” (FUP) dell’Università degli Studi di Firenze, una delle più importanti realtà editoriali accademiche italiane, che assicura procedure editoriali consolidate e standard professionali di produzione e diffusione delle opere. La collaborazione tra i due Atenei mira a favorire l’innovazione dei servizi editoriali alla didattica universitaria, il rafforzamento delle politiche open access nell’orizzonte della scienza aperta, e la sperimentazione di nuovi processi produttivi.

“UdA University Press - spiega il Professor Tonio Di Battista, Prorettore della “d’Annunzio” per la sede di Pescara, promotore dell’iniziativa e Presidente di “UdA University Press” - opera al servizio della comunità universitaria e del dibattito scientifico nazionale e internazionale, promuovendo la conoscenza come bene comune e favorendo un accesso ampio e qualificato ai risultati della ricerca. L’attività editoriale dell’Ud’A University Press - sottolinea infine il Prorettore Di Battista - si fonda su rigore scientifico, valutazione tramite peer review, qualità editoriale e trasparenza dei processi, in linea con le migliori pratiche dell’editoria accademica contemporanea”.