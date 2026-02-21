Premio Antonio Galasso 2026 il 5 marzo al Mumi di Francavilla al Mare

Il Premio Antonio Galasso 2026, giunto alla quinta edizione, si terrà il 5 marzo alle 17, nella Biblioteca Antonio Russo nel Museo Michetti di Francavilla.

Il presidente del premio Massimo Pasqualone, unitamente al presidente onorario Roberto Galanti, console onorario della Repubblica di Moldova, e a Roberto Galasso, in rappresentanza della famiglia, annuncia i vincitori di questa edizione: Valerio Donnini, Alessandro Ruzzi, Marco Vaccaro, Silvano Barone, Marco Russo, Ivana Lumento, Paride Pipino, Gianluca Di Mascio, Luigi Bravi, Enio Rosini, Selenia Secondi, Corrado Gualtieri, Rossano Orlando, Francesca Giangiacomo, Angelo Pellegrino Scafati, Farid Jafari, Claudia Fatato, Pierluigi Rausei, Francesco Fina, Florindo Cimei, Giulio Sannito, Daniele Carlucci.