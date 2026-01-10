Laureandi del Dipartimento InGeo della 'd'Annunzio' tra i vincitori del bando “Miglior Progetto Innovativo 2025”

L'Ordine e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo, hanno reso noti i risultati del bando “Miglior Progetto Innovativo 2025 – Connessioni di ingegneria: progetti che integrano competenze, innovazione tecnologica e soluzioni per il nostro territorio”.

Il Dipartimento di Ingegneria e Geologia (InGeo) dell’Università “G. d’Annunzio” è orgoglioso di annunciare che tra gli ingegneri premiati figurano quattro laureandi che svolgono il loro progetto di tesi all’interno del Dipartimento o in collaborazione con enti e laboratori collegati.

I VINCITORI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO INGEO

• Simone Ruggero - Alessandro Masciarelli - Titolo della tesi: Letture grafiche del grattacielo “Singleton” a Pescara dal progetto alla sua realizzazione o Relatrice: prof.ssa Caterina Palestini o Sede attività: Dipartimento InGeo o Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni

• Vanessa Sborgia - Titolo della tesi: Progettazione CAD di un esoscheletro modulare per l’assistenza motoria e la riabilitazione o Relatrice: prof.ssa Cristina Falcinelli o Sede attività: Dipartimento InGeo e tirocinio aziendale o Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

• Francesca Ciampoli - Titolo della tesi: Caratteristiche dell’attività cerebrale e cardiaca nel contesto delle proprietà dei sistemi complessi o Relatrice: prof.ssa Laura Marzetti o Sede attività: Dipartimento InGeo e ITAB o Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

• Alisia De Vincentiis - Titolo della tesi: Digital Twin cerebrale: modellizzazione dell’attenzione selettiva mediante approcci probabilistici, misure frattali e moduli di intelligenza artificiale o Relatrici: prof.sse Alessia Amelio e Serena Doria o Sede attività: Dipartimento InGeo -- Laboratorio HPC o Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

Un riconoscimento al valore della ricerca InGeo - La Commissione ha evidenziato l’elevato livello dei progetti presentati, sottolineando come i lavori dei laureandi InGeo rappresentino un contributo significativo allo sviluppo scientifico e tecnologico del territorio. Il Dipartimento esprime le proprie congratulazioni ai vincitori e ai loro tutor per il prestigioso risultato ottenuto.