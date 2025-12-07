Con Gae Campana un riconoscimento nazionale alla Pro Loco di Lanciano

Un primo grande riconoscimento nazionale per la Pro Loco di Lanciano: il cantautore Gae Campana conquista il terzo posto al concorso “Salva la tua lingua locale”.

È un momento di orgoglio per la Pro Loco di Lanciano Aps e per l’intera comunità frentana: il cantautore, e socio dell’associazione, ha ottenuto il terzo posto al prestigioso concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”, dedicato alla valorizzazione dei dialetti e delle lingue minoritarie italiane. Un traguardo significativo, che premia non solo il talento artistico di Campana, ma anche il suo impegno nella tutela delle radici culturali del territorio.

L'artista si è recato a Roma insieme alla famiglia per partecipare alla cerimonia ufficiale e ritirare il riconoscimento, consegnato alla presenza di istituzioni, studiosi e rappresentanti delle realtà culturali italiane impegnate nella salvaguardia delle tradizioni linguistiche. La sua opera, apprezzata per sensibilità, autenticità e capacità di raccontare il territorio attraverso la musica, si è distinta tra numerose candidature provenienti da tutta Italia.

Soddisfazione e entusiasmo anche da parte della Pro Loco di Lanciano Aps, che vede in questo risultato una conferma della vitalità culturale della città. «Grazie Gaetano, evviva la nostra Pro Loco di Lanciano Aps», ha dichiarato il presidente Giuseppe De Pasqua, congratulandosi per il traguardo raggiunto.

Il premio sancisce un nuovo stimolo per continuare a promuovere la cultura locale, dimostrando quanto la creatività – quando affonda le sue radici nella tradizione – possa diventare un ponte tra passato e futuro.