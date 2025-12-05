Partecipa a Ortona Notizie

Il ministro Giuli nomina Elisabetta Dimauro nel Comitato scientifico dei Musei archeologici di Chieti

Designata la docente dell'Università 'd'Annunzio'

Cultura
Elisabetta Dimauro, docente di Storia Greca nel Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università “G. d'Annunzio” è stata nominata, il 21 novembre, con decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, quale membro del Comitato scientifico dei Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo

La nomina ha una durata di cinque anni e la sua designazione è avvenuta su proposta della Regione Abruzzo

“Ringrazio tutti per la fiducia - ha dichiarato la professoressa Dimauro – e darò il mio contributo affinché i prestigiosi Musei archeologici di Chieti continuino a crescere, anche a beneficio della città e della sua importanza storica”.


 

