Il ministro Giuli nomina Elisabetta Dimauro nel Comitato scientifico dei Musei archeologici di Chieti

Elisabetta Dimauro, docente di Storia Greca nel Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università “G. d'Annunzio” è stata nominata, il 21 novembre, con decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, quale membro del Comitato scientifico dei Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo.

La nomina ha una durata di cinque anni e la sua designazione è avvenuta su proposta della Regione Abruzzo.

“Ringrazio tutti per la fiducia - ha dichiarato la professoressa Dimauro – e darò il mio contributo affinché i prestigiosi Musei archeologici di Chieti continuino a crescere, anche a beneficio della città e della sua importanza storica”.