"L'ultima romanza", speciale Rai in occasione dei 110 anni dalla morte di Francesco Paolo Tosti

Su Rai Storia, in occasione dei 110 anni dalla scomparsa del maestro Francesco Paolo Tosti, è andato in onda il documentario “L’Ultima Romanza” che ne ripercorre la vita, restituendo il ritratto di un artista universale.

Francesco Paolo Tosti, nato a Ortona il 9 aprile 1846 e morto a Roma il 2 dicembre 1916, il più grande autore di romanze da salotto dell'Ottocento, è stato un musicista completo: compositore, interprete e didatta di immenso talento.

Lo speciale di Rai Cultura, per la regia di Agostino Pozzi, ne ripercorre la vita, restituendo il ritratto di un artista universale, ancora oggi studiato nei conservatori di musica e amato dai più grandi interprete.