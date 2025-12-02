La poetessa abruzzese Nicoletta Fazio trionfa al premio "Città di Leonforte"

Con l’opera Il mare di dentro, edita nel 2025 dalla casa editrice Bastogi, la poetessa abruzzese Nicoletta Fazio si è aggiudicata il primo posto, nella sezione “Poesia edita”. alla 42^ edizione del Premio Letterario “Città di Leonforte”, in provincia di Enna.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 29 novembre, alle 18.30, a Leonforte, presso il Cine Teatro Evolution, alla presenza delle autorità civili e culturali del territorio, studenti, docenti e di un folto pubblico.

Il Premio Letterario “Città di Leonforte”, tra i più longevi in Italia, gode del patrocinio del Ministero della Cultura; per questa edizione 2025 il bando prevedeva tre sezioni per opere edite di narrativa, poesia e fumetto sul tema: “Paesaggi: umani, letterari, metafisici, interiori, luoghi, persone, cibo e culture tra tradizione, contemporaneità e posthuman”.

Secondo, nella sezione Poesia edita, si è classificato Daniele Ricci di Fano con La macchina da cucire. Geologia del dolore (Puntoacapo Edizioni); terza Angela Anconetani Lioveri di Jesi con Le Radici (Nulla Die Edizioni).

Per la Narrativa edita, prima classificata Nadia Terranova con il romanzo Quello che so di te (Guanda), che ha superato Claudio Piersanti (La finestra sul porto, Feltrinelli) e Eleonora Daniel (La polvere che respiri era una casa, Bollati Boringhieri). Per la sezione Fumetto non sono stati assegnati premi, ma è stato conferito un Premio speciale a Fumettibrutti (Josephine Yole Signorelli).

Il libro di Nicoletta Fazio, già selezionato nella terna finalista dalla Giuria Tecnica, è risultato il più votato dalla giuria dei Circoli di lettori collegati al Premio.

Questa la motivazione per cui la raccolta poetica Il mare di dentro è stata selezionata dalla Giuria Tecnica e inclusa nella terna finalista:

La cifra stilistica, lirica e umana, che connota la raccolta poetica Il mare di dentro di Nicoletta Fazio, manifesta una maturità di pensiero e di visione che abbraccia tutte le dimensioni della vita – gioie, dolori, difficoltà, sconfitte – sempre sostanziati e alimentati dalla “luce del cuore”, da una traboccante e fresca musicalità, in cui immagini e concetti si identificano in una grande realtà emozionale ed esistenziale.

Il dolore, il sentimento della perdita e della rinuncia, la condizione di fragilità e solitudine, che pervadono i versi così umanamente profondi, si sublimano in un abbandono appassionato e in palpiti di amore, in vibrante socialità, in invito a vivere un’esistenza autentica, senza mai “allinearsi lungo il perimetro insidioso degli infingimenti”, sulle lusinghe avide che fagocitano i sogni e la tenerezza delle parole.

Una vibrazione di umanità, espressa in versi semplici, chiari e appassionati, che invitano a vivere col “mare di dentro”, come elemento verticale, anelito verso l’infinito del cielo che riesce a trasformare anche il dolore in gioia e speranza.

La giuria tecnica è composta da docenti universitari, giornalisti e critici qualificati: Gino Ruozzi, Presidente (Università degli Studi di Bologna), Daniela De Liso (Università degli Studi di Napoli), Giuseppe Traina (Università degli Studi di Catania), Salvatore Ferlita (Università degli Studi di Enna Kore), Elvira Seminara (scrittrice e giornalista), Paola Rubino (docente presso il Liceo Classico di Leonforte).

La giuria dei lettori, invece, è composta da circoli di lettori appositamente costituiti tra librerie, associazioni, circoli di lettura ed enti culturali presenti a Leonforte e su tutto il territorio nazionale.

I quarantadue componimenti della raccolta Il mare di dentro sono stati scritti tra il 2010 e il 2024. Sono poesie dettate da sentimenti universali, segnate da incontri con poeti e scrittori di rilievo, attraversate da gioie e disincanti, assenze, ricordi, malinconie e illuminazioni. Il legame viscerale con il mare sopravvive al topos del tempo che passa e all’inesorabile fluire dell’esistenza. Alcuni dei componimenti presenti nel libro hanno ricevuto negli anni prestigiosi riconoscimenti e primi premi in concorsi letterari nazionali e internazionali, come le poesie Da una chiacchierata con Giuseppe Rosato e Corso Gaetano D’Agata, 58.

“Nel corso dei quarantadue testi” scrive il critico e poeta Rolando D’Alonzo nella prefazione “si dispiegano accenti e motivi, immagini di interni e paesaggi naturali che rimandano ai vertici della lirica italiana novecentesca. Il sentimento della perdita e la condizione di solitudine sono coniugati sul motivo ricorrente della distanza-lontananza, perdita-assenza, e pervadono di pathos anche le soste più quiete di questo andare per canto. Alla fine, però, basta un semplice accento, un suono di appartenenza e l’impossibile accade: il verso, fermato sulla pagina, comincia a generare consolazione, a restituire la grazia e l’innocenza perdute, come quando a volte, dopo un lungo peregrinare, trascorso l’esilio, appare fulgente e rassicurante, in fondo al vicolo del ricordo, l’immensità del mare”.

Nicoletta Fazio è laureata in Lettere Classiche all’Università Cattolica di Milano. Giornalista pubblicista, nel 2016 ha creato, insieme a sua sorella Giuseppina, Scribo, agenzia di scrittura, servizi editoriali e ufficio stampa. Attualmente ricopre l’incarico di addetto stampa presso il Comune di Lanciano.

Oltre a Il mare di dentro (Bastogi, Roma 2025), ha pubblicato altre due raccolte poetiche, Pensieri (Antonio Facchin Editore, Roma 2002) e Il tuo nome è un’isola (Book, Ro Ferrarese 2011), la sua tesi di laurea, Il tema del lago in alcune importanti opere della letteratura occidentale (L’Autore Libri, Firenze 2014) e una breve storia fantasy, Operazione White Christmas. Racconto magico di Natale (Amazon, 2023). Ha curato, insieme a sua sorella, le antologie di racconti di autori vari Il tempo, gli uomini, le cose (2019) e La vita tra le righe (2022), entrambe edite dalla casa editrice IlViandante.

Dal 1995 ad oggi ha ottenuto vari riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali e internazionali, sia per la poesia che per la narrativa, tra cui: “Artepoesia” di Montepulciano. “Eraldo Miscia – Città di Lanciano”, “Giovanni Gronchi” di Pontedera, “Città di Livorno”, “Città di Sortino”, “Giovanni Cianci” di Fiumara, “Alessio Di Giovanni” di Raffadali, “Memorial Benedetta Pendini” di Padova, “Civitaquana”, “Parco Majella” di Abbateggio, “Parco Alpi Apuane” di Massa, “Angelo Manuali”, “Mediterranea” di Marina di Ragusa, e molti altri. È tra i venticinque autori vincitori della XIII edizione del Premio Letterario “Racconti nella Rete” di Lucca con il suo racconto “Ave Maria”, che è stato inserito nell’antologia 2014 del Premio, edita dalla casa editrice Nottetempo (con la prefazione della giornalista Chiara Lico).

Una sua poesia tratta dal volume Il tuo nome è un’isola è stata letta alla fine della puntata del 7 aprile 2011 del programma Zapping di Radio Rai, a cura di Aldo Forbice.

È segretario del Premio Letterario Internazionale “Scribo” per racconti inediti, organizzato dalla sua agenzia.

Oltre al primo premio a Leonforte, Il mare di dentro di Nicoletta Fazio ha finora conseguito il terzo posto alla I edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Le Muse del Sale” di Trapani e alla XIX edizione del Premio Letterario Nazionale “Giovane Holden” di Viareggio, e una Menzione d’Onore al XVI Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”. Risulta tra i finalisti all’XI edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Latina”, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 6 dicembre.