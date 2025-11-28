“...La passeggiata che cinge a oriente la parte vecchia del paese inizia dal castello aragonese e offre una vista meravigliosa sul mare e sul porto, grazie alla posizione soprelevata di cui gode. La percorsero tutta, camminando piano, con le bici per mano, fermandosi più volte a scattare qualche foto e ad assaporare quella vista stupenda. Francesco seguì con lo sguardo l’inizio della ciclabile che avrebbe percorso l’indomani, costruita sul tracciato della vecchia ferrovia. Nella sua testa stava già organizzando la prossima tappa, con dovizia di dettagli. Fu accarezzato dall’idea di non essere solo, in quel percorso, ma dovette scacciare quel pensiero seducente per fare posto a un più concreto realismo.”

Sono almeno tre i capitoli ambientati a Ortona nel romanzo “Viaggio da solo” dell'autore veneto Paolo Vedovato. A un mese dalla sua pubblicazione il libro si sta guadagnando un posto di tutto rispetto tra gli appassionati di narrativa di viaggio e romanzi di formazione. L'opera narra la storia di un uomo che decide di ripartire dopo aver perso l'equilibrio nella vita, affrontando un viaggio in bici attraverso la costa e l'entroterra abruzzesi. Lungo il percorso incontra imprevisti e persone che cambieranno il suo modo di vedere il mondo e se stesso. Uno dei fili narrativi chiave è la relazione con Silvia, che appare nel momento giusto per riaccendere qualcosa nel cuore di Francesco: non solo un interesse romantico, ma uno specchio di ciò che è stato perso e che può essere ritrovato. Il romanzo bilancia dialoghi punteggiati di ironia con una narrazione profonda che si concentra su temi universali come l'amore, il destino e il tempo.

Disponibile su Amazon: http://amazon.it/dp/B0FWV3MRVF