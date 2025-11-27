Non si arresta il successo di 'Aisling', il romanzo di Nausica Manzi

A circa quattro mesi dalla sua pubblicazione, Aisling, l’ultimo romanzo nato dalla penna di Nausica Manzi, scrittrice originaria di Monteodorisio, continua a incassare riconoscimenti dal mondo della scrittura e della critica.

Il nuovo riconoscimento, annunciato dalla casa editrice Dialoghi che ha dato alle stampe il volume, viene assegnato dalla critica giornalistica della letteratura contemporanea di cultura e tradizione inglese per la sua Emotional Resonance Depth (Profondità della Risonanza Emotiva).

“La capacità dell'opera di Nausica Manzi è quella di generare un impatto emotivo duraturo, facendo percepire al lettore la verità autentica dei personaggi e delle situazioni. Aisling è racconto che fa vivere il lettore nelle strade di Edimburgo e che lo coinvolge nelle sue emozioni, nella sua nostalgia, nella sua forza, nella sua raggiunta serenità.” si legge nella motivazione.

E ancora: “Insieme alla storia e i suoi personaggi, le persone reali citate nella dedica e nei ringraziamenti sono simboli di un puzzle d'amore che la scrittrice ha ricomposto a poco a poco e che dona a chiunque abbia smarrito la strada e sia alla ricerca di un modo per rinascere.”

E chi conosce la Manzi e abbia assistito a una delle varie presentazioni dell’opera promosse sul territorio in questi mesi, non può che essere profondamente d’accordo con quanto riconosciuto dalla critica. Aisling conferma ancora una volta la sua natura di dono, un dono fatto di parole ed emozioni che accarezzano l’anima e ti restano dentro.

Congratulazioni, Nausica!