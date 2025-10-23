Consiglio regionale, sala da intitolare a Norma Cossetto: accolta la proposta

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, presieduto da Lorenzo Sospiri, ha approvato la proposta presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Verrecchia e dal consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità, per l’intitolazione della sala riunioni della Presidenza alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, vittima delle foibe e simbolo del martirio degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.



“Ringraziamo il presidente Lorenzo Sospiri e l’Ufficio di Presidenza per aver accolto la nostra proposta – dichiarano Verrecchia e Prospero –. Con questo atto il Consiglio regionale d’Abruzzo rende omaggio a una figura che incarna il sacrificio, la dignità e il coraggio di tanti italiani che subirono violenze e persecuzioni durante una delle pagine più tragiche della nostra storia nazionale.”



“L’intitolazione a Norma Cossetto – proseguono – non è solo un atto simbolico, ma un impegno a mantenere viva la memoria e a trasmettere alle nuove generazioni il valore della verità storica contro ogni forma di negazionismo e oblio.”



La deliberazione n. 137 del 21 ottobre 2025 sancisce ufficialmente l’intitolazione della sala riunioni della Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo alla figura di Norma Cossetto, “quale punto di riferimento per la memoria storica italiana, simbolizzando la lotta contro l’odio etnico e la violenza”.



“Un gesto di civiltà e di giustizia storica – concludono Verrecchia e Prospero – che onora l’Abruzzo e rafforza il legame tra la nostra istituzione e i valori di libertà, identità e memoria condivisa.”