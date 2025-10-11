Pubblicato il bando del XXIV Premio giornalistico 'Guido Polidoro'

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ha approvato e pubblicato il bando della XXIV edizione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro. Il Premio si avvale della collaborazione della Fondazione Carispaq, del Consiglio Regionale, della Bper Banca e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Il premio si articola in un’unica sezione dotata di un primo premio di 1500 euro, di un secondo premio di 1000 euro e di un terzo premio di 500 euro. Gli articoli i servizi, le inchieste e le foto giornalistiche dovranno riguardare gli aspetti significativi della cultura, dell’economia, della società e delle tradizioni popolari abruzzesi.

Anche la XXIV edizione prevede un premio di 1000 euro – intitolato alla memoria della giornalista Manuela Romitelli – riservato agli allievi delle scuole di giornalismo. Sarà premiato il miglior articolo o servizio radio-televisivo-podcast, pubblicato sugli organi di informazione editati dai master e delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine,

I giornalisti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire i lavori, a pena di esclusione, entro sabato 29 novembre 2025.

Gli articoli, i servizi o le inchieste giornalistiche dovranno risultare pubblicati su giornali, radiotrasmessi, teletrasmessi, pubblicati online e podcast, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025.

I lavori possono essere inviati con posta raccomandata A/R o via pec con la dicitura “Premio Polidoro XXIV Edizione- anno 2025” alla segreteria del premio: Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Via Guido Polidoro 1, 67100 L’Aquila o a segreteria@pec.odg.abruzzo.it .

Il Bando del premio è possibile scaricarlo sul sito dell'Ordine abruzzese (clicca qui).

La cerimonia di consegna dei premi si terrà l’11 dicembre prossimo all’Aquila, nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo.



