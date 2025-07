Annalisa Potenza presenta il suo libro di poesie a Francavilla al Mare

La sera del 9 luglio, più precisamente alle ore 21, nella cornice del Giardinetto Zara di Francavilla al Mare, la professoressa Annalisa Potenza presenterà il suo libro di poesie “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni” (Drakon edizioni) nell’ambito del format culturale Thaumazein organizzato dal professor Massimo Pasqualone insieme alle Associazioni Alento e Irdidestinazionearte in collaborazione con i club Kiwanis Chieti-Pescara, Kiwanis Francavilla Costa dei Trabocchi e Kiwanis Medio Adriatico. Una serata all’insegna delle emozioni e della cultura. Modera l’evento la professoressa Alessandra Melideo. La presentazione del libro, inserita in un contesto in cui interverranno anche altri autori, sarà per Annalisa Potenza un’occasione per parlare di Educazione emotiva, ovvero l’importanza del riconoscere e regolare le proprie emozioni.

Annalisa Potenza, docente e fondatrice del movimento culturale Creazionismo per una nuova era, sostiene l’importanza dell’introduzione nelle scuole della Educazione emotiva per la gestione dei conflitti. A riguardo è stata promotrice della stesura di un documento inviato al Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara, finalizzato all’introduzione di tale Educazione nelle scuole. Quest’ultima finalmente è diventata legge. Leggeranno alcune poesie tratte dal libro i seguenti autori: Alessandro De Cerchio, Giulia Di Giampaolo, Rossella Caldarale, Annamaria Vallitto, Francesco Di Rocco e Mara Motta.