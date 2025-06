Università 'd'Annunzio', la professoressa Paola Patrignani fra le Top Italian Women Scientists

La professoressa Paola Patrignani, farmacologa del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara entra a far parte del Club delle ricercatrici “Top Italian Women Scientists” (TIWS), che riunisce le 113 studiose italiane in campo biomedico che si distinguono per la loro elevata produttività scientifica e l’alto numero di citazioni.

Il riconoscimento è nato nel 2016 per iniziativa di Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ETS.

La profssoressa Patrignani è stata premiata insieme ad alcune delle scienziate il 12 giugno, nel corso di un incontro a Milano presso Regione Lombardia, dedicato al riconoscimento e alla promozione del contributo femminile al mondo della scienza e della ricerca biomedica.