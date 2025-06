Al via SquiLibri, tutto pronto per la quarta edizione del Festival di Francavilla al Mare

Si parte domani, 20 giugno, con il Festival di SquiLibri che tornerà ad animare il cuore di Francavilla al Mare (Ch) per il quarto anno consecutivo: dal 20 al 22 giugno sarà ampio lo spazio dedicato alla cultura in varie forme, dai grandi nomi della letteratura, alla Fiera del Libro oltre che ad un ritrovo di confronto sociale di grande spessore, insieme all'immancabile appuntamento con lo Strega Tour, unica tappa abruzzese.

Soddisfazione da parte della sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, che ha immediatamente accolto l'iniziativa sin dalla prima edizione insieme all'Assessora alla Cultura, Cristina Rapino creando con la Scuola Macondo di Pescara ed il Direttore artistico del Festival, Peppe Millanta un appuntamento ormai immancabile per l'apertura dell'estate francavillese. Si entra in modalità "Festival" a partire da venerdì 20 giugno, questo è il programma per location.

Piazza Sirena:

ore 21.00 Donatella Di Pietrantonio e Andrea Tarella con Giulia Ciarapica e "Lucciole, squaletti e un pò di pastina" (Salani);

ore 22.00 Matteo Bussola con "Il talento della rondine" (Salani), modera Vincenzo D'Aquino.

Foyer Sirena:

ore 15.30 per la sezione KM0 Alfredo De Felice presenta "Acqua di Lete" (Europa) con Massimo Pasqualone;

ore 16.30 Premio di Traduzione Georges Hèrelle con Ena Marchi; l'evento è a cura del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

ore 17.30 per la sezione Sguardi d'Abruzzo Michela Di Lanzo e Gianluca Salustri presenteranno "Fantasmalìe" (Radici Edizioni) con Daniela D'Alimonte, interviene il Direttore artistico di SquiLibri, Peppe Millanta;

ore 18.30 , Giovanni D'Alessandro presenta "Lo sperduto" (Città Nuova) con Antimo Amore;

ore 19.30 per la sezione Gialli, Romano De Marco presenta "Dimenticare Milano"(Ubagu Press) con Fabrizio Di Marco.

Auditorium Sirena:

ore 16.00 per Libri in Fiera,"Ricoclaun" (Ianieri Edizioni) con Rosaria Spagnuolo, modera Annalica Bates Casasanta;

ore 17.00 per Libri in Fiera "Un continente chiamato corpo" (Edizioni Di Felice) con Simone Sibilio;

ore 18.00 Marianna Aprile e Luca Telese presentano "Materiali resistenti" (Piemme), modera Luca Pompei;

ore 19.00 Giancarlo Orsini presenta l'evento Megatrend AIU a cura di Banca Mediolanum;

ore 21.00 talk sull'editoria indipendente. Dialogano Giorgio Raffaelli (Zona 42), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Paolo Primavera (Edicola Ediciones) e Ciro Marino (Wojtek Edizioni).

Lato Nord Sirena:

ore 16.00 Giulio Tatasciore "Il mondo impaginato" di Carocci con Daniele Di Bartolomeo, a cura di Alphaville- nonsolocinema;

ore 17.00 Lorenza Stroppa presenta "La cassetta delle lettere per i cari estinti" (Mondadori) con Francesca Camilla D'Amico;

ore 18.00 per la sezione Storie ritrovate "La rappresaglia" (Cliquot) di Laudomia Bonanni con Maristella Lippolis e Sara Di Giovanni. Letture di Stefano Di Caprio.

ore 19.00 aperitivo letterario: reading con Francesca Camilla D'Amico ed "Altritudini" (Ediciclo Editore);

ore 20.00 Francesca Sangalli presenta "A Londra non serve l'ombrello" (Giunti) con Serena Di Gregorio e Cesira Donatelli.

Pontile Sirena:

ore 19.30 , dopo i saluti del Prof. Davide Savio cerimonia di Conferimento del Diploma d'Onore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università "G.d'Annunzio" di Chieti Pescara a Melania G.Mazzucco con cui, a seguire, dialogherà Oscar Buonamano per la sezione Sincronie su "Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne" (Einaudi);

ore 21.00 Federica Vennitti presenta "La bellezza del peccato" (NFC Edizioni), modera Antonella Chiarini;

ore 23.00 : reading musicale con La Compagnia della polvere, "Fuoco cammina con me – Omaggio a David Lynch" con Maura Chiulli e le opere di Sdru.

Per la sezione Lab e Masterclass presso il Mu.Mi:

ore 15.30 "Il racconto è una cosa seria" con Francesco Coscioni;

ore 17.00 "La vita come fatto collettivo" con Maura Chiulli;

ore 18.30 "Nutrire l'idea di un romanzo" con Lorenza Stroppa.

Lido Serenella:

ore 19.00 per "Storie in bottiglia"Hemingway & il Mojito" con Annalica Bates Casasanta e musiche di Daniel Montecolle;

ore 20.00 per Libri in Fiera, Giulia Marzoli con "Buon viaggio tra le stelle" (Quid edizioni), modera Ortensio Posa.