Delegazione dell’Università di El Salvador in visita alla “d’Annunzio”

La delegazione dell’Università di El Salvador (UES) è stata ricevuta in Ateneo, alla ‘d’Annunzio', dal pro Rettore, professor Tonio Di Battista, nell’ambito del Progetto CASTES, “Istituire e Sviluppare il Corso di Laurea in Ingegneria Geologica nell’ Università di El Salvador”, finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo.

La delegazione, guidata dal Rettore della UES, Prof. Jaun Rosa Quintanilla, e composta dalla Vice-Decana della Facoltà di Agronomia Prof.ssa Rosy Francisa Alvarenga e dal Presidente dell’Assemblea Generale Universitaria della UES, Ing. Carlos Villalta, conclude a Chieti la missione iniziata nell’Università di Palermo alla presenza delle Autorità accademiche e diplomatiche, per celebrare e fare il punto in questo ultimo anno di attività del Progetto CASTES che terminerà a giugno del 2026.

Il Progetto CASTES, iniziato nel 2020, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, vede i docenti e ricercatori dell’area di Geologia e Petrografia Applicate del Dipartimento di Scienze della “d’Annunzio”, impegnati in attività di formazione e di ricerca in El Salvador e qui in Italia.

“E’ con grande orgoglio e giustificato piacere che riceviamo nel nostro Campus il Rettore e i colleghi della UES - dichiara il professor Mario L. Rainone, coordinatore per la “d’Annunzio” del Progetto CASTES - Con loro, oltre alla proficua attività sinergica nella formazione degli studenti e dei docenti della UES, è nata e si è consolidata in questi anni una sincera amicizia. In questi mesi inoltre - aggiunge Rainone - stiamo ospitando tre visiting professor della UES che stanno lavorando insieme ai nostri docenti e ricercatori su tematiche di Idrogeologia, sul rischio da frana, sul tema della risposta sismica locale su tematiche di Mineralogia e Petrografia applicata. Nell’ambito del Progetto e sui temi di formazione e ricerca sopracitati - spiega il professor Rainone - si sono formati e laureati già più di dieci studenti del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Geologiche, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una realtà internazionale che può offrire loro concrete possibilità di lavoro. La cooperazione internazionale, - conclude il professor Mario L. Rainone - non solo è una opportunità di sviluppo per i Paesi beneficiari ma è anche un’occasione di grande crescita per i nostri studenti e giovani ricercatori”.

“Tutto questo è un segnale di grande vivacità didattica e scientifica anche dei Geologi e Petrografi Applicati del nostro nuovo Dipartimento di Scienze - sottolinea il Direttore del Dipartimento, professor Marcello Buccolini - caratterizzato da un forte carattere disciplinare, dai temi ambientali a quelli della salute in un progetto ambizioso e con grande visibilità internazionale”