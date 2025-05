“RATI immagina il futuro”, svelati i dieci finalisti del Premio regionale dedicato a Giovanni Di Fonzo

RATI, Rete di abruzzesi per il talento e l’innovazione, è lieta di annunciare i finalisti della prima edizione del Premio regionale “RATI IMMAGINA IL FUTURO” in memoria di Giovanni Di Fonzo, fondatore e presidente dell’associazione, operante in Abruzzo dal 2011.

Sono dieci i progetti finalisti che verranno presentati il 24 maggio alle 9.30 presso il Palazzo degli Studi di Lanciano (Corso Trento e Trieste, 72) davanti al pubblico in sala e alla giuria composta da Sandro Imbastaro, Presidente Associazione RATI, Maria Rosaria La Morgia, Giornalista, Daniela Giangreco, CEO della Sde Cosmetic Lab srl, Presidente Regionale CNA Giovani Imprenditori, Giuseppe Natale, imprenditore e Silvio Calice, Direttore Regionale della CNA Abruzzo che sceglierà i primi tre classificati per ogni categoria e assegnerà i tre premi speciali: per la Comunicazione, per la Sostenibilità ambientale, per l’Innovazione Tecnologica.

Il premio si propone di offrire agli studenti l’opportunità di collaborare allo sviluppo di un progetto finalizzato al miglioramento della propria comunità locale. L’iniziativa intende soprattutto stimolare i giovani a individuare una problematica del territorio e a proporre una soluzione concreta e realizzabile.

I cinque progetti finalisti per la categoria “Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado” sono:

”Digital Reuse” delle classi 3°A_ITE e 3°M_LSA dell'Istituto Superiore Statale “Algeri Marino“ di Casoli

"Vitigni Resistenti: Innovazione e Sostenibilità per il Futuro della Viticoltura" della classe 3A dell'Istituto Tecnico Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni, Istituto Omnicomprensivo di Monteodorisio

“ T.I.M.E. = Tempi Inferiori e Medicina Efficace” di membri delle classi 4°CIN, 4°BIN, 4°AIN dell’IIS "E. Mattei" di Vasto

“PER-LA PIETROSA SRL” della classe 3°B Indirizzo Cambridge del Liceo Scientifico G. Galilei di Lanciano

“AMOR OMNIA VINCIT” della Classe 4°AFS dell’Istituto Tecnico Statale, Economico e Tecnologico F. Palizzi di Vasto

I cinque progetti per la categoria “Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy”: