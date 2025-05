“In mezzo al mare un’isola c’è” - Giornata di studio in onore di Isabella Quarantotti De Filippo

Il 13 maggio, con inizio alle ore 17:00, nella storica sede di Palazzo De Sanctis Ricciardone (Circolo degli Amici), in via Cesare de Lollis a Chieti, si terrà una Giornata di studio in onore di Isabella Quarantotti De Filippo.

Organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’evento vuole ricordare Isabella Quarantotti De Filippo, nata a Chieti il 3 marzo 1921 e scomparsa nel 2005.

L’iniziativa, promossa e coordinata dalla professoressa Antonella Del Gatto, docente di Letteratura italiana e Letteratura teatrale italiana, si inserisce nel programma che il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne della “d’Annunzio” sta promuovendo per la rinascita, con nuova veste e nuove collaborazioni, del Centro Universitario di Ricerca sul Teatro (l’exCURT).

La Giornata di studio sarà aperta dai saluti istituzionali del vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, dalla Coordinatrice degli eventi istituzionali dell’Ateneo, professoressa Elisabetta Dimauro, dalla Presidente della Scuola di Studi umanistici della “d’Annunzio”, professoressa Mariapia D’Angelo, e dal professor Ugo Perolino, Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, e sarà introdotta da tre docenti del Dipartimento di Lingue, Paola Partenza, Anita Trivelli e Nicola Paladin.

Interverranno la responsabile della Fondazione “Eduardo De Filippo”, Maria Procino, e la figlia di Isabella Quarantotti De Filippo, Angelica Ippolito, nota attrice di teatro e di cinema.

“Con questa iniziativa - spiega la professoressa Antonella Del Gatto, docente di Letteratura italiana e di Letteratura teatrale italiana e coordinatrice dell’evento - intendiamo affermare e celebrare lo spessore artistico e culturale di Isabella Quarantotti De Filippo, che è stata scrittrice, sceneggiatrice, traduttrice e regista, una intellettuale raffinata e modernissima, impegnata nel sociale e attiva in vari ambiti, oltre che preziosa compagna e collaboratrice di Eduardo. L’invito a partecipare a questo evento di grande rilievo è esteso a tutta la Cittadinanza”.