Libri, in uscita per Rizzoli "Il pescatore di stelle" di Peppe Millanta

E' un libro per ragazzi, soprattutto se "ragazzi" non si smette mai di esserlo veramente; il titolo è "Il pescatore di stelle", edito da Rizzoli, e reca una firma tutta abruzzese: la penna, infatti, è di Peppe Millanta che torna dunque in libreria dal 13 maggio con un nuovo libro dal titolo evocativo.

Si tratta di una favola onirica, che accende la speranza. Una storia che parla di desideri, perduti e ritrovati. Ad impreziosire, le illustrazioni di Lavinia Fagiuoli. "Un desiderio non è altro che la metà di un sogno più grande": un invito, dunque, a proseguire nella vita, lungo il proprio cammino, per raggiungere la propria meta e realizzare i propri sogni.

C’è una notte, c’è la luna, c’è un’aria che sa di estate. E poi c’è Manuel, che con quella notte, ancora non lo sa, ha un appuntamento. In riva al mare c’è anche un pescatore, e la sua barca è piena di stelle. Di desideri. Di sogni che aspettano solo di essere realizzati, e come anticipa lo scrittore: