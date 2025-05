Premio "PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia", chiuso il bando con il record di partecipanti

Record di partecipanti per la V edizione del Premio Letterario PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia: come fa sapere Sara Caramanico, che si occupa della segreteria del premio, sono ben 130 coloro che, da tutta Italia, hanno deciso di mettersi in gioco quest'anno.

Il premio in onore e memoria di Paride Di Federico, concittadino, studente modello e poeta di riconosciuta sensibilità è organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio del Comune di Miglianico guidato dal sindaco Fabio Adezio e della Regione Abruzzo: la giornata del 23 maggio prevede la premiazione delle scuole mentre la premiazione per questa V edizione di PoetaMi ci sarà sabato 24 maggio alle 20:30 presso la Casa delle Monache; conduce la serata Sara Caramanico, legge Stefano Paradiso.

Tra gli ospiti ci saranno il cantautore Giorgio Canali, il musicista e scrittore Emidio Clementi e Nicola Pomponi, in arte Setak, primo abruzzese di sempre a vincere una Targa Tenco nel 2024 per Assamanù, miglior album in dialetto; gli ospiti saranno impegnanti nella lectio poetica "Le poesie scritte sui fogli diventano canzoni: la parola poetica nei testi portati in scena, in musica" che sarà moderata da Setak che inoltre suonerà anche alcune sue canzoni.

Successivamente verrà svelata la classifica finale dei poeti secondo il giudizio della giuria composta da: Alessandro Di Zio (docente e poeta); Antonello Antonelli (docente e giornalista); Andrea Buccini (poetessa); Barbara Giuliani (poeta); Eleonora Molisani (giornalista e poetessa); Stefano Tieri (docente).

Per entrambe le categorie (poesia singola e raccolta edita) l’assegnazione dei premi prevede:

Primo classificato: Targa di Merito + 250 euro;

Secondo classificato: Targa di Merito;

Terzo classificato: Targa di Merito;

Quarto e quinto classificato: pergamena.

Sono previsti due premi speciali che verranno assegnati dalla giuria:

Premio Under 35 riservato a un autore nato tra il 2006 e il 1989 che si sia particolarmente distinto con la sua opera;

Premio “Margherita Anzellotti”, riservato ad un autore abruzzese.

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà, inoltre, a sua discrezione due borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli. I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria.

Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina Facebook del Premio https://www.facebook.com/PremioPoetaMi e sul sito del Premio http://www.premiopoetami.it/.