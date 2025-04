Premio Letterario Emily, oltre 120 le opere in gara

Lo scorso 15 aprile sono scaduti i termini per la partecipazione al Premio Letterario Emily "I mille volti della violenza", organizzato dall'Associazione Emily Abruzzo in collaborazione con Unione Nazionale Vittime (UNaVi) e con il patrocinio del Comune di Vasto (Ch).

A circa dieci giorni dalla scadenza, tra richieste di candidature per la prossima edizione e l'organizzazione della seconda fase del concorso, è giunto il momento della conta dei risultati.

Risultati che superano quelli della precedente edizione e confermano il successo di una kermesse letteraria che trova linfa vitale nella necessità di molti di scrivere di violenza, di raccontare esperienze personali e non, nella speranza di esorcizzare oltre che denunciare.

Ebbene sono oltre 120 le opere candidate all’edizione 2024/2025 del Premio Emily, dedicata alla memoria di Andrea Spezzacatena, il ragazzo dai pantaloni rosa.

Di queste, 110 sono in gara per la Sezione 1, quella aperta ad autori ed editori residenti sia in Italia che all’Estero che abbiano pubblicato in volume cartaceo, nel periodo 01.01.2022 – 15.04.2025, opere aventi come tema la violenza

Sono 16, invece, gli elaborati che concorrono per la Sezione 2 riservata a studenti e scolaresche, con la possibilità di presentare opere edite o inedite, siano esse racconti, poesie e/o fumetti/graphic novel.

Variegata come sempre la provenienza degli iscritti: tra case editrici note quali Giunti, Giulio Perrone Editore, Neri Pozza, Nulla Die, Camelozampa... e molti editori indipendenti, è da tutta Italia che sono arrivate richieste di candidature.

"Non posso che essere soddisfatta del risultato raggiunto e grata a tutti gli autori e alle case editrici che hanno partecipato numerosissimi alla terza edizione del Premio che si conferma un vero successo oltre che in continua evoluzione" ha dichiarato la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, Presidente del Direttivo e di Emily Abruzzo "Il numero degli elaborati arrivati dalle scuole di tutta Italia sottolinea inoltre l'importanza di intervenire tra i più giovani parlando di violenza. Fare tutto ciò grazie alla convinzione, alla passione e al servizio volontario dei 12 giurati, delle 6 studentesse dell’ITSET “F. Palizzi” di Vasto che compongono la Giuria Giovani, dei componenti del Direttivo e di tutte le persone coinvolte mi rende orgogliosa." ha concluso la Di Santo.

Non resta che attendere i mesi di luglio e settembre per le due serate durate le quali, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo D'Avalos a Vasto, verranno sveleranno i nomi dei vincitori delle rispettive due sezioni.