Antonello Loreto presenta "Il giorno della festa" all'Auditorium 'Zambra' di Ortona

L'autore aquilano Antonello Loreto presenta il suo nuovo romanzo "Il giorno della festa" (All Around) nel foyer dell'Auditorium Zambra di Ortona in occasione de "Il Maggio dei Libri" che intanto entra nel vivo dei suoi appuntamenti. L'evento è previsto per giovedì 24 aprile alle ore 18.30.

La rassegna fa parte di un progetto che Unaltroteatro (di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio) porta avanti con grande convinzione per il secondo anno consecutivo ed in collaborazione con la libreria Moderna Fabulinus&Minerva di Micaela e Francesco Ortolano.

Al centro del libro di Loreto, fresco di stampa infatti è in libreria dal 7 marzo, c'è Alessio Gigli: è lui l'Oblomov dei giorni nostri che rincorre l'ideale di una vita perfetta provando a rispondere alla domanda: "chi voglio essere da grande?"

A lui la scelta: costruire una vita straordinaria o mettersi nelle mani del destino. A causa di una tragica vicenda familiare che lo colpisce, il protagonista si rinchiude in sé stesso nel suo appartamento romano di San Saba, abbandonandosi a una totale e alienante apatia che ben presto sfocia in una sindrome depressiva, dalla quale si rifiuta di uscire nonostante i tentativi incoraggianti e consolatori dei suoi amici e di Zago, lo zio col quale di fatto convive. Ale trascorre giornate intere a dormire, e a nulla vale la breve relazione sentimentale con Olga che anzi gli assesta il colpo di grazia. Ma ad un certo punto la svolta: superata la malattia e sventato un tentativo di truffa ai suoi danni per una faccenda legata alla casa natale in Toscana,

Alessio Gigli finirà per agire con un’energia rinnovata e con “un’armonia di sentimento” rendendo finalmente la sua vita qualcosa di unico.

L'autore dialoga con la giornalista Alessandra Renzetti. Le letture sono di Lorenza Sorino. Durante la presentazione verrà offerto un calice di vino.

ANTONELLO LORETO (L’Aquila,1970) è stato per venti anni consulente e manager dello sviluppo di reti commerciali nei settori finanziario/immobiliare. Ha collaborato con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” di L’Aquila come articolista della rivista mensile interna. Da dieci anni si dedica esclusivamente alla narrativa come autore ed editor; ha diretto la collana di narrativa “Geyser” per Edizioni Progetto Cultura dedicata ad autori emergenti e cura un laboratorio di scrittura, Martin Eden Lab. Ha esordito nel 2014 con La favola di Syd, Un’altra scelta (2016), Regina Blues (2018). Il suo ultimo romanzo La libertà macchia il cappotto è uscito nel 2022 per Edizioni All Around.