Ad Antonio Montefalcone il Primo Premio al Concorso Letterario Nazionale “Nascere e Rinascere” 2025

Aveva già raccolto molti consensi e apprezzamenti, risultando finalista in alcuni concorsi durante il 2024, ma ora arriva anche la conquista del gradino più alto del podio per l’ultima opera letteraria firmata da Antonio Montefalcone, scrittore, sceneggiatore e regista originario di Lanciano.

Il racconto breve, originale e inedito, intitolato “Il primo giorno di Primavera”, dal cui soggetto è stata tratta anche l’omonima sceneggiatura, scritta dal suo stesso autore, Antonio Montefalcone, ha vinto nella sezione della Narrativa all’interno del Concorso Letterario Nazionale “Nascere e Rinascere” 2024/’25, giunto alla V edizione, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Faro” di Cologna Spiaggia e patrocinato dalla Città di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Ogni testo in gara doveva rispettare e interpretare il tema indicato dal Concorso, “Nascere e Rinascere”, ed essere giudicato in forma anonima. La competente e qualificata Giuria del suddetto Premio, dopo una lunga selezione per la qualità riscontrata, un attento esame valutativo e una puntuale riflessione su un centinaio di opere pervenute da ogni parte d’Italia, ha deciso di conferire al suddetto elaborato dell’autore lancianese, il Primo Posto in classifica.

Antonio Montefalcone, onorato ed emozionato da questo risultato di merito, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato tutti i membri della Giuria e la Presidente dell’Associazione “Il Faro”, Irene Gallieni, per il riconoscimento attribuitogli.

Allo scrittore frentano, primo classificato, sono andati una Targa-ricordo, un Attestato con motivazione della vittoria, l’eventuale futura pubblicazione del racconto sulle pagine Internet dell’Associazione o in una antologia cartacea, e la possibilità di partecipare gratuitamenteal XVI Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia” 2025.

Questa la bella, precisa e gratificante motivazione della vittoria, curata dalla giurata e scrittrice Lorena Marciani: «“Il primo giorno di Primavera” è una storia straordinaria e commovente. Un racconto di amore, speranza e connessione tra due anime che si sono trovate nonostante le difficoltà. La figura di Emanuele emerge come simbolo di resilienza e della forza che può nascere anche nei momenti di sofferenza. La sua relazione con la narratrice, Chiara, mostra un legame profondo e un’empatia che vanno al di là delle limitazioni fisiche e delle difficoltà. Il fatto che Chiara decida di chiamare il suo bambino “Emanuele” è un gesto di amore che abbraccia il passato, la memoria di un’amicizia speciale, e il miracolo della vita che si rinnova con la nascita di una nuova generazione. La storia, purtroppo, termina con un velo di tristezza, ma la dolcezza del legame tra Chiara ed Emanuele rimane una testimonianza di come, anche nei momenti più oscuri, l’amore e l’affetto possano brillare con una luce straordinaria. La Primavera come simbolo di rinascita si intreccia perfettamente con il significato di una nuova vita che cresce, portando avanti la memoria di chi non c’è più ma che rimane nel cuore. E’ un messaggio potente e profondo, che invita a riflettere sull’importanza di apprezzare ogni momento e ogni persona che incrocia la nostra vita».

La Giuria inoltre ha assegnato anche altri premi ad opere iscritte nelle sezioni della Poesia e ritenute le migliori tra quelle in concorso.

Sempre a livello artistico, Antonio Montefalcone è tuttora attivo anche in ambito cinematografico, dove da cineasta indipendente continua a raccogliere soddisfazioni e successi. Ultimi in ordine di tempo quelli derivanti dal film sperimentale/esistenzialista “After the ritual – Dopo il rituale”, che Antonio Montefalcone ha scritto, diretto e montato nel 2024. “After the ritual”, prodotto dalla Dreamlike Film Productions (società cinematografica, di cui il regista lancianese è a capo), sta proficuamente circolando da mesi nei vari festival cinematografici nazionali ed internazionali collezionando proiezioni pubbliche, selezioni e finali, ma anche alcune candidature e riconoscimenti. Tra questi ultimi ci sono le due Menzioni Speciali (Honorable Mention) ricevute dai festival di Melbourne (Australia) e di San José (Costa Rica); nonché le nomination ottenute all’VIII AltFF Alternative Film Festival 2024 di Toronto (Canada), e al IX TMFF – The Monthly Film Festival 2025 di Glasgow (Scozia, Regno Unito).