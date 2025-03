Tesi a tema Cenacolo michettiano, il Centro Studi di Francavilla premia la più meritevole

Presso il Centro Studi Il Cenacolo presieduto dal professor Carmine Catenacci, Il Cenacolo di Francavilla al Mare, nato nel 2024 in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, il Dipartimento di Arti, Lettere e Scienze Sociali dell’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università d’Annunzio Chieti - Pescara e l'Associazione Macondo di Pescara, è stato indetto un concorso per il conferimento di una borsa di studio per premiare un lavoro di tesi il cui importo è pari a € 500,00.

Il bando di concorso per l'assegnazione del premio di tesi di laurea triennale o magistrale o di dottorato di ricerca avente ad oggetto aspetti dell'esperienza del Cenacolo di Francavilla al Mare o suoi interpreti è on line: ed ecco che il comune di guidato dalla sindaca Luisa Russo, affiancata dall'assessora alla Cultura Cristina Rapino, si afferma sempre di più nel panorama culturale abruzzese, grazie non solo all'impegno nella valorizzazione turistica del territorio ma anche delle sue radici storiche.

La domanda di ammissione al concorso deve essere trasmessa unicamente a mezzo mail, all’indirizzo ilcenacolocentrostudi@gmail.com riportante nell’oggetto “Premio Tesi di Laurea del Centro Studi Il Cenacolo” edizione 2025 entro il 13 marzo. Il bando di concorso integrale è consultabile sulla pagina www.centrostudiilcenacolo.it . La consegna del premio avverrà il giorno 28 marzo 2025. Sarà cura del Centro Studi Il Cenacolo dare avviso di avvenuta ricezione.

Come spiega il promotore dell'iniziativa Peppe Millanta: "L'esperienza del Cenacolo è un 'unicum' nel panorama culturale non solo regionale, ma anche nazionale. Le più importanti personalità dell'epoca sono venute infatti nella nostra città, rendendola un vero e proprio punto di riferimento culturale e soprattutto un cantiere artistico: qui venivano prodotte sculture, dipinti, opere letterarie, musiche, che poi avrebbero dettato il ritmo rispetto al gusto dell'intero Paese. Un Centro Studi che vuole indagare e valorizzare quella esperienza, incentivando gli studi e le relazioni anche con l'Estero grazie all'Università che ha deciso - e ne siamo orgogliosi - di sostenere questa iniziativa".

La Commissione Giudicatrice del concorso è composta dai membri del Comitato Scientifico: lo stesso professor Catenacci, il professor Mario Cimini, la professoressa Chulata Katia De Abreu, il professor Ugo Perolino, la dottoressa Maria Cristina Ricciardi ed il professor Antonio Sorella.

Si tratta di un nuovo traguardo per l'assessora alla Cultura, Cristina Rapino per la quale si tratta di "un Centro Studi che va a occupare un altro segmento dell'offerta culturale di Francavilla al Mare. Un segmento importante, perché intercetta l'interesse dell'Università d'Annunzio, e che ci permette di rilanciare l'esperienza del Cenacolo michettiano come forte momento identitario per la nostra comunità. L'obiettivo di questa amministrazione era creare il più possibile un'offerta culturale dislocata su tutto il territorio, diversificata nei contenuti per intercettare fasce di pubblico sempre più ampie, e destagionalizzata durante tutto l'anno. Al momento questa scelta ci sta premiando, non solo per l'affluenza di pubblico che vede le manifestazioni a Francavilla al Mare molto seguite, ma anche per la capacità di ottenere finanziamenti culturali che ci sta contraddistinguendo, come quello del Centro per il Libro che ci ha permesso di raggiungere questo ulteriore traguardo".