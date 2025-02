Indetta la quinta edizione del Premio letterario "PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia"

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio del Comune di Miglianico guidato dal sindaco Fabio Adezio e della Regione Abruzzo, indice la V edizione del Premio Letterario PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia in onore e memoria di Paride Di Federico, concittadino, studente modello e poeta di riconosciuta sensibilità.

L’obiettivo del Premio è quello di creare a Miglianico un borgo poetico, con un appuntamento annuale incentrato interamente sulla poesia, dalla parola scritta a quella recitata, dagli incontri culturali alla poesia visiva.

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2025 ed è suddiviso in due categorie: poesia singola e raccolta edita e per entrambe le categorie l’invio del materiale è consentito fino alle ore 24.00 del 12 aprile 2025.

"Al quinto anno di vita, PoetaMi, che ha ormai fatto diventare Miglianico un vero laboratorio poetico nazionale, regala un altro assetto importante alla nostra cittadina: dopo aver dato una collocazione degna alla biblioteca comunale, intitolata al nostro valente concittadino e poeta Paride Di Federico, venuto a mancare troppo presto, la quale sta diventando un punto di riferimento per i lettori, piccoli e grandi, grazie alle tante iniziative che si stanno realizzando, ci prepariamo a varare il Patto per la Lettura, che proporremo a diversi attori che ruotano attorno alla cultura del nostro paese. Naturalmente, la punta di diamante di questo patto sarà PoetaMi, grazie al successo del quale siamo ormai pronti a candidarci al prestigioso titolo di Città che legge - anticipa il sindaco Adezio. - Anche quest'anno, come da tradizione, il centro del progetto didattico di PoetaMi saranno gli alunni delle nostre scuole, per i quali porteremo laboratori di livello nazionale e ci aspettiamo che la partecipazione dei poeti di tutta Italia continui a dar lustro ad un progetto che ormai non può dirsi più sperimentale, ma già dotato di una fisionomia e di un marchio ben riconoscibili".

La giuria è composta da: Alessandro Di Zio (docente e poeta); Antonello Antonelli (docente e giornalista); Andrea Buccini (poetessa); Barbara Giuliani (poeta); Eleonora Molisani (giornalista e poetessa); Stefano Tieri (docente). La cerimonia di premiazione del concorso avverrà sabato 24 maggio a Miglianico nell’ambito di una giornata dedicata interamente alla poesia con conferenze e laboratori.

Per entrambe le categorie l’assegnazione dei premi prevede:

Primo classificato: Targa di Merito + 250 euro;

Secondo classificato: Targa di Merito;

Terzo classificato: Targa di Merito;

Quarto e quinto classificato: pergamena.

Sono previsti due premi speciali che verranno assegnati dalla giuria: Premio Under 35 riservato a un autore nato tra il 2006 e il 1989 che si sia particolarmente distinto con la sua opera; Premio “Margherita Anzellotti”, riservato ad un autore abruzzese.

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà, inoltre, a sua discrezione due borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli. I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria.

Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina Facebook del Premio https://www.facebook.com/PremioPoetaMi e sul sito del Premio http://www.premiopoetami.it/.