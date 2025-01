Che senso ha? Un viaggio nella memoria per non dimenticare

Sabato 25 gennaio, alle ore 16, presso il Palamira, in contrada Villamagna a Ortona, si terrà un evento organizzato da Soggiorno Proposta e ANPI per commemorare il Giorno della Memoria. L'iniziativa, dal titolo "Che senso ha?", si propone di riflettere sul significato profondo di questa giornata e di invitare a confrontarsi sui temi della Shoah e della memoria.

"Nella storia del mondo e nella nostra ci sono momenti nei quali resta solo una domanda, una domanda di senso". Partendo da questa riflessione, e " attraverso un viaggio tra immagini e pensieri - sottolineano gli organizzatori - vogliamo fare memoria e costruire insieme il coraggio di cercare risposte” ; l'evento si prefigge di offrire uno spazio di confronto e di dialogo che guiderà alla scoperta della storia e delle vittime della Shoah.

"Il percorso che proponiamo parte dal ricordo dell’immane tragedia consumatasi ottanta anni fa nel cuore della ricca e colta Europa, per arrivare a riflettere sul senso di quella tragedia e sul senso che noi diamo alle tragedie della nostra vita. - sottolinea il Prof. Patrizio Marino, uno degli organizzatori di questo viaggio - In qualsiasi situazione, sia essa positiva o negativa, ogni nostra azione, anche se non ci pensiamo, ha un senso. Il senso è implicito in ogni gesto o situazione in cui ci troviamo, può anche essere inconscio. Ogni atto che noi compiamo siamo convinti che porti con sé una promessa di bene, anche minimo: un beneficio, questo è il senso. Se riesco a dare un senso ogni volta alla mia vita, contribuisco a dare un senso al mondo".