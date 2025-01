All'esploratore abruzzese Andrea Bada il Premio Cavallo

All'interno della cupola geodetica di piazza Castello a Torino, si è svolta la XIX edizione del Premio Cavallo, intitolato alla memoria di Giorgio Cavallo, microbiologo di fama internazionale e accademico dei Lincei e Rettore dell'Università di Torino. Il premio, dedicato a personalità abruzzesi e molisane che si sono distinte nelle loro attività professionali in Piemonte e Valle d'Aosta, è stato assegnato quest'anno ad Andrea Bada, esploratore originario di Fossacesia.

Alla cerimonia erano presenti i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio. Di Giuseppantonio ha portato il saluto delle Istituzioni abruzzesi , ringraziando la Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d'Aosta per il loro impegno e per aver riconosciuto l'importanza di un cittadino di Fossacesia. Erano presenti anche la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, che ha portato il saluto della città, il consigliere Valentino Magazzu e altri rappresentanti istituzionali del Piemonte.

Andrea Bada ha espresso il suo amore per il mare e il desiderio di esplorare gli abissi, nato durante l'infanzia a Fossacesia, nella terra dei Trabocchi. "È proprio su quel pezzo di costa che il mio cuore è rimasto attaccato," ha dichiarato Bada. "Da bambino, i miei zii e cugini andavano a pesca nei fondali e io avevo il grande desiderio di seguirli e scendere sotto la superficie del mare. Lì imparai a nuotare e ad andare sott'acqua senza bombole. Col passare degli anni, questa passione è diventata un vero e proprio desiderio di esplorare gli abissi."

Andrea Bada ha scoperto e identificato 34 relitti tra navi, aerei, sommergibili e relitti greco-romani. Ha partecipato a numerosi servizi televisivi nazionali e internazionali, a trasmissioni importanti come "Kilimangiaro", "Natura che parla" di Luigi Pelazza, "Filo Rosso" su Rai Tre, "I Fatti Vostri" e molte altre. Ha collaborato con enti pubblici, la Marina Militare, lo Stato Maggiore della Marina, l'Istituto Idrografico, le Capitanerie di Porto e le Soprintendenze per la tutela del patrimonio archeologico in Italia. "L'Abruzzo, e in particolare Fossacesia, ha segnato in maniera indelebile il mio amore per il mare," ha concluso Bada.

Il presidente dell'associazione Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d'Aosta, Carlo Di Giambattista, ha sottolineato: "l'importanza di riconoscere e celebrare le eccellenze abruzzesi e molisane che contribuiscono significativamente alla società in Piemonte e Valle d'Aosta e che apportano, in particolare, significativi valori al complesso culturale e sociale piemontese".

La cerimonia è stata accompagnata dagli eventi di Marinella Tenaglia, Simone Pigliapochi e del celebre baritono Emilio Marcucci, originario di Fossacesia, che hanno eseguito brani della tradizione abruzzese.