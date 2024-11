Coro Lirico d'Abruzzo, Giorgio Iacovelli rieletto presidente

Il 17 novembre 2024, a Chieti, si è tenuto il rinnovo delle cariche sociali del Coro Lirico d’Abruzzo, Associazione Culturale e Musicale costituita il 4 ottobre 2012 per iniziativa di un gruppo di professionisti del bel canto con esperienza ultradecennale in ambito concertistico ed operistico, che ha eletto, per il quinquennio 2024-2027, Giorgio Iacovelli Presidente, i Maestri Alberto Martinelli Vice Presidente, Sabina Davide Segretaria e Vittorio Prudente Tesoriere.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e ringrazio i Maestri Alberto Martinelli, Sabina Davide e Vittorio Prudente per essersi messi a disposizione di questo sodalizio. Sono onorato di avere l’opportunità di rappresentare insieme a loro il Coro Lirico d’Abruzzo, Associazione Culturale e Musicale che negli anni ha partecipato a numerosi progetti, concerti e ha preso parte a molte opere liriche per importanti manifestazioni a livello regionale”.

Al suo attivo, infatti, il Coro vanta, nel corso degli anni, collaborazioni con enti ed artisti di fama regionale, nazionale ed internazionale. Ha partecipato, tra le altre, ad eventi in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (2016) per la realizzazione del “Gala Tostiano”, organizzato per commemorare il centenario della morte del compositore ortonese Francesco Paolo Tosti, al Festival Internazionale di Mezza Estate (2017-2018) a Tagliacozzo (L’Aquila), sotto la direzione artistica del maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, al Rossini Opera Festival di Roseto (Teramo) al GO-Festival (2020, 2021, 2022) di Guardiagrele (Chieti) ed ha avuto numerose altre prestigiose collaborazioni.

Il 1 dicembre 2024, presso il Teatro Marrucino di Chieti, il Coro Lirico d’ABRUZZO sarà impegnato in una collaborazione con il Conservatorio G. Braga di Teramo nell’esecuzione della Prima Assoluta dell’Opera Moderna “John Fante”.