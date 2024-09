Teatro del Krak - Laboratori Teatrali 2024/2025

Il Teatro del Krak propone un ricco programma di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti, giovani e adulti con l'obiettivo di potenziare e affinare le capacità espressive e comunicative attraverso un approccio al linguaggio teatrale dinamico e coinvolgente.

“ Grazie ad oltre trent'anni di esperienza nel settore educativo e sociale e una consolidata collaborazione con scuole, università e centri culturali i nostri laboratori offrono un perfetto connubio tra espressività e creatività all'interno di un contesto stimolante e ricco di relazioni significative. - precisano dal Teatro del Krak - I laboratori saranno guidati dal regista e autore teatrale Antonio Tucci in collaborazione con Cristiana Accardi.”

Il metodo si fonda sul concetto di "Teatro come Esperienza", - sottolineano - “ un percorso che supera la semplice rappresentazione scenica per trasformarsi in una profonda esplorazione di sé e uno strumento prezioso per comprendere il mondo circostante.” Invitando a non lasciarsi “ sfuggire l'opportunità di partecipare a un viaggio emozionante nel mondo del teatro ”.

Per la presentazione dei laboratori: mercoledì 25 e giovedì 26 settembre alle ore 18:00 presso la sede del Teatro del Krak, in via F.P. Cespa 60 ad Ortona (CH).

Per ulteriori informazioni: 338.3359096.