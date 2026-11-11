Sorpasso azzardato finisce a bastonate, un ferito e un denunciato sull'A14

Un automobilista di 56 anni Ã¨ stato denunciato dalla Polizia per aver colpito un camionista di 54 anni con un bastone detenuto illegalmente in auto, procurandogli una ferita al capo.

I due conducenti, transitando sull'Autostrada A14 Adriatica, sono giunti ad un diverbio a causa di un sorpasso azzardato nei pressi di un cantiere di lavori, pertanto si sono fermati a discutere in una piazzola di sosta in prossimitÃ del casello di Lanciano, dove la lite si Ã¨ trasformata in una vera e propria aggressione nei confronti del conducente di un mezzo pesante, il quale ha riportato lesioni alla testa e per cui si Ã¨ reso necessario lâ€™intervento di personale sanitario sul posto.

Lâ€™aggressore Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed il bastone utilizzato Ã¨ stato sequestrato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Chieti, in servizio di vigilanza stradale sulla A14.