Sp Ortonese, viabilitÃ  interrotta per camion finito fuori dalla carreggiata stradale

Incidente stradale, senza gravi conseguenze, sulla Strada Provinciale Ortonese. Un camion è uscito di strada, piegandosi su un alto ai margini della carreggiata.

Il conducente, un 46enne della provincia di Chieti, non ha riportato ferite. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, per la rimozione del mezzo con l’ausilio di due autogru, e i Carabinieri della Compagnia di Orsogna e il nucleo Radiomobile per la gestione della viabilità.

Circolazione interrotta fino alla conclusione delle operazioni di rimozione del camion.