Autobus distrutto da un incendio, illesi tutti gli studenti a bordo

Un autobus per il trasporto pubblico intorno alle ore 14 ha preso fuoco in Località Caldari di Ortona. Il fumo è stato segnalato prontamente dagli studenti all’autista che si è immediatamente fermato permettendo a tutti i ragazzi di scendere e mettersi in sicurezza.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Ortona ed ha lievemente danneggiato la sovrastante rete elettrica ed un capannone in disuso. Le fiamme sono partite dal vano motore, probabilmente per un possibile guasto meccanico.

fonte foto: Carabinieri