Comitato Porto: Pioggia di Fondi per il Porto di Ortona

Martedì 31 agosto alle ore 17:00 nella sala dell'istituto Tostiano presso Palazzo Corvo, sì è svolta la decima assemblea del Comitato Porto da me presieduta , alla presenza del Sindaco Castiglione, del Comandante Cosmo Forte, del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D'Annutiis, del Dirigente del Comune di Ortona Silvano Sgariglia, dell'assessore Cristiana Canosa, dell'ufficio di Presidenza e dei consiglieri del Comitato Porto.

Assemblea convocata per condividere con tutto il Comitato, un importante documento redatto dal Comandante del Porto Cosmo Forte in collaborazione con l'ufficio di Presidenza dello stesso Comitato.

Si tratta di un elenco dettagliato di interventi infrastrutturali da proporre per la valorizzazione del porto di Ortona con i fondi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): circa 30 milioni di euro, oltre, come ha ben specificato il Sottosegretario D'Annutis, ai fondi di circa 12 milioni di euro, e altri 19 milioni di euro stanziati nell'ambito dei finanziamenti per le Z.E.S., per un totale di circa 60 milioni di euro.

Un'idea di progetto sostenibile e innovativo che prevede interventi di approfondimento dei fondali, consolidamento e costruzione di nuove banchine, realizzazione di nuovi piazzali portuali, miglioramento e ammodernamento della linea ferroviaria interna, e miglioramento della viabilità.

Gli interventi previsti, ha dichiarato il Comandante del Porto, serviranno per aumentare i traffici portuali e, per aumentare la sicurezza sia in termini di safety che security.

Il sottosegretario D'Annutis ha garantito che da parte della Regione Abruzzo, c'è la massima attenzione verso il porto di Ortona confermando che ci sarà il massimo impegno nel sollecitare tutti gli enti coinvolti. Non possiamo perdere questa grande opportunità ha dichiarato.

Dopo alcuni interventi dei presenti, ho messo a votazione la proposta che è stata approvata con 11 voti favorevoli e 1 contrario.

Adesso invieremo il verbale dell'assemblea al Comandante del porto che provvederà ad inoltrarlo al Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Amm. Pettorino, il quale, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 (data ultima richiesta dal Ministero per la presentazione dei progetti preliminari), lo invierà al Ministero.

Dopo l'approvazione del documento illustrato in sede di Comitato Porto, siamo passati ai saluti al Comandante del Porto, il quale il 10 settembre, lascerà il comando della Capitaneria di Porto di Ortona per nuovo incarico.

A nome mio quale Presidente del Comitato Porto, dell'ufficio di Presidenza e di tutti i componenti del Comitato, ho ringraziato il Comandante Forte per la sua professionalità disponibilità e impegno che ha dimostrato in questi due anni di Comando, è riuscito, insieme ai suoi collaboratori, con tenacia e passione, anche nel periodo di pandemia, a dare il massimo per lo scalo Abruzzese.

Caro Comandante, sappi che sarai sempre il benvenuto a Ortona, grazie ancora e BUON VENTO.

L'assemblea si è conclusa alle ore 19:30.

Il lavoro da fare è tanto, ma dobbiamo riuscire a sfruttare questo momento e soprattutto riuscire a poter spendere nel breve periodo i fondi destinati a Ortona, l'ufficio di Presidenza del Comitato Porto, continuerà come fa ormai da quattro anni, a lavorare insieme alle istituzioni, affinche si riesca a far decollare il porto d'Abruzzo come atteso ormai da anni.

Buon lavoro a tutti.

c.s. Davide Tucci Presidente Comitato Porto del Comune di Ortona