PROPOSTA VACCINAZIONE ANTICOVID PER ORTONA

PROPOSTA VACCINAZIONE ANTICOVID A ORTONA

Cari concittadini stiamo nella terza ondata e se confrontiamo i positivi di oggi rispetto a marzo dello scorso anno i dati sono terribili. Abbiamo il dovere di vaccinarci tutti, ma soprattutto dobbiamo essere messi in grado di essere vaccinati tutti.

Per raggiungere questo scopo occorrono innanzitutto vaccini a sufficienza e contemporaneamente una organizzazione efficiente.

Penso, da semplice medico di famiglia, che la sala Congressi dell'Ospedale, dove hanno cominciato a vaccinare, sia troppo piccola e difficilmente raggiungibile da anziani e disabili, considerando anche che le persone devono stazionare mezzora dopo la somministrazione del vaccino e che siamo ancora in un periodo freddo.

Propongo di adibire il Palazzetto dello Sport in via Giovanni XXIII a CENTRO VACCINALE PER ORTONA con presenza costante del 118.

Lancio un appello a tutti i medici di famiglia di prestare la propria opera a turno per vaccinare il maggior numero di pazienti possibili nel più breve tempo possibile, perchè la partita contro questo virus si vince battendolo sul tempo.

IO SONO PRONTO A FARE IL MIO DOVERE