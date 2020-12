LA SPIAGGIA DELLE DUNE DI ORTONA COME PISTA DA MOTOCROSS

Il Comitato Dune Bene Comune di Ortona ha rilevato l'ennesimo abuso di soggetti che su mezzi a motore scambiano la spiaggia per una pista da motocross. e lo segnala alla Capitaneria di Porto di Ortona.

Quel tratto di litorale, caratterizzato da dune, è il più importante d'Abruzzo per il rarissimo Fratino che si alimenta proprio sul bagnasciuga e quindi viene fortemente disturbato da questi mezzi.

Purtroppo non è una novità in quanto questi fatti si ripetono da tempo. Chiediamo controlli severi e repressione di questi comportamenti così dannosi in un'area così preziosa e vulnerabile.